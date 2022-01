La agencia que Diego Arrabal y Gustavo González poseen ha sido condenada a pagar 340.000 euros a Mariló Montero por unas supuestas fotos en topless de la presentadora. Tras las explicaciones de Gustavo, ahora, el colaborador de ‘Viva la vida’ se ha defendido públicamente.

Todo comenzó cuando Mariló Montero denunció haberse sentido “acosada” por la agencia de ambos, alegando que “le habían perseguido de manera continua”. De esta forma, además de la suma de dinero, también quiere recurrir la sentencia para que Diego Arrabal y Gustavo González ingresen en prisión.

«Yo entiendo que mi trabajo no sienta bien a todo el mundo y no sabía que mi trabajo era ilegal», aseguró Diego Arrabal en el programa ‘Viva la vida’, visiblemente disgustado por lo que ha pasado.

«Trabajo dentro del marco jurídico. Esto es un misil hacia la prensa del corazón. Si no puedes hacer fotos a una persona pública en un lugar público, apaga y vámonos. Eso de que era un lugar privado es mentira. Y encima no se publicaron, vamos a recurrir. Vamos a llegar a Europa si hace falta», comentaba Diego Arrabal en el programa.

«Lo veo injusto. No somos asesinos ni violadores. No hemos hecho nada. Se ha demostrado que no hay playas privadas en Bora Bora. Eso el juez no lo tiene en cuenta», aseguró. Y añadió: «Si hay que ir a la cárcel se va, pero es una vergüenza».

«Esto no es una sentencia, es condenar a una familia. Tengo hijos, hipoteca, como todo el mundo. Es desorbitado, no tiene sentido. Nosotros no ganamos ese dinero. Es una barbaridad, y el juez lo sabe», se queja el colaborador, que concluye asegurando que: «Yo creo en la justicia, en mayúsculas, no me gusta jugar once contra doce».