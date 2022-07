Desy Rodríguez se ha convertido en una de las protagonistas del último programa de Déjate Querer. La exsuperviviente se ha sincerado con Toñi Moreno y ha hablado de cómo ha sido su experiencia por Honduras, además de abordar ciertos episodios de su vida que la marcaron para siempre.

Actualmente, la concursante se encuentra rodeada de amigos y personas que la quieren incondicionalmente, entre ellos, su pareja, Luciano. Sin embargo, no siempre fue así. Ser una mujer transgénero le llevó a sufrir mucho siendo tan solo una niña, tanto, que incluso sus padres le dieron la espalda.

.@desyrodrigueztv advierte que, si su madre está en plató, ella se va 💥 #DéjateQuerer https://t.co/84gHkMPhx9 — Déjate querer (@DejateQuererTV) July 10, 2022

Cuando el padre de Desy Rodríguez enfermó, ella estuvo a su lado hasta el último minuto de su vida, a pesar de todo lo vivido. Sin embargo, cuando Toñi le ha hecho mención de su madre y de la posible aparición de ella en el programa, la concursante lo tuvo claro. «Sí es ella me marcho», dijo seriamente.

No fue su madre, sino un amigo el que la llevó al programa para sorprenderla. Pero, eso no impidió en que la presentadora se interesara por el rechazo de Desy a encontrarse con su progenitora. «¿Sabes lo último que me dijo? Que yo ahora quiero a mi padre porque tengo cargo de conciencia. Cuando había pasado con él los últimos meses, su tratamiento de quimioterapia y todo», explicó.

«En un futuro pero muy lejano muy lejano podría hablar con ella, pero ahora no. Pero por decisión de ella, ella se fue hace mucho tiempo, yo no me fui se fue ella», sentenció. Recordemos, que no es la primera vez que la superviviente habla de su madre, ya lo hizo en una ocasión en Viernes Deluxe, programa donde conmocionó a todos al relatar un terrible momento de su infancia.