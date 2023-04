Dellafuente presenta su nuevo disco ‘Lágrimas pa otro día’

Dellafuente ha vuelto. Casi dos años después del lanzamiento de su último disco, el artista granadino presenta este viernes 28 de abril su nuevo trabajo discográfico. Bajo el título de Lágrimas pa otro día, se trata del octavo álbum de estudio del artista.

Lágrimas pa otro día es un disco muy esperado por los fans de Dellafuente. Un proyecto discográfico que se une a la amplia discografía del cantante y que ha sorprendido gratamente, pues los seguidores del artista no podían esperar a escuchar sus nuevas canciones.

Se trata de un disco compuesto por un total de ocho canciones, que se presentan como un viaje musical donde el artista ha querido acercar a sus fans a los sonidos más característicos de lugares como México, Cuba y Jamaica, fusionados con su marcado estilo personal.

Ya es libre Lágrimas pa otro díaa 🖤🖤https://t.co/YsicjCGrBQ pic.twitter.com/GxIHbT09wh — DELLAFUENTE ۞ (@Dellafuente_) April 27, 2023

De esta forma, el nuevo disco de Dellafuente está formado por sonidos como el bolero, la salsa, el reggae, la bachata o el urbano, así como las raíces andaluces del artista granadino. Un disco que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que no ha tardado en convertirse en un éxito.

Para este disco, el artista ha contado con colaboraciones de grandes promesas comp como Ralphie Choo, Rusowsky, Vatocholo y Ané Carrasco. Mientras que Antonio Narváez se presenta como una de las personas que más peso han tenido en este proyecto musical.

Bajo el título de Cuando la cosa no me va buena, 3 caras, El camino, Ni soy santo, Carameloraro, Sharila, No te lo nievo, ma dolío y Pa llorar, las canciones que forman parte de este nuevo disco no defraudarán a sus fans.