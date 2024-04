Dani Martín habla claro de su cambio físico: «Hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente»

Dani Martín sorprendió hace unos días a sus seguidores con un inesperado cambio físico. Los seguidores del cantante se preocuparon por el repentino cambio del artista que ha sido muy sonado por redes sociales. Por esto, el cantante ha querido publicar un vídeo en sus redes sociales hablando del tema que ha sido tan sonado.

«Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero al revés, a la inversa», comenzó diciendo. «En el encuentro con gente maravillosa, en el día a día en la calle, me dicen: ‘estás más delgado, ¿no?’. ‘Sí, sí’. ‘Pero es que estás más delgado’. ‘Sí, sí, estoy más delgado’. ‘Pero ¿estás bien?’. ‘Sí, sí, estoy mejor que hace dos años, cuando estaba como Miki Ballena’. ‘Pero es que estás más delgado. Y llevas el pelo rubio’. ‘Sí, también. Fíjate qué cosas’», reproducía así los comentarios que había estado recibiendo a raíz de su cambio físico.

«Si nos encontramos así en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer cuando me dejan salir del sitio este donde sabéis que me metieron algunas personas que les gusta el clickbait, que sí, y que me he puesto gafas, porque como van pasando los años cada vez ves peor y eso, pero que he adelgazado, he adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso», aclaraba el cantante para tranquilizar a sus fans.

«Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble», contaba, confesando estar muy contento por su estado actual. «Así que ya nos ahorramos el tema de que has adelgazado y todo este kit. Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado o de la farmacia, del estadio o de lo que fuera, y yo también. Y nos quitamos lo de la delgadez y eso.»

«Porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente. Se confirma: he adelgazado, lleva gafas y tengo el pelo rubio», concluía así Dani Martín su mensaje en el vídeo de Instagram.

Las reacciones de los fans

Cuando se vio el cambio físico, las redes sociales se llenaron de mensajes como «¿Qué ha hecho con Dani Martín?» o «Qué cambiado está Griezmann» a través de X (antes Twitter).

Gracias a mis seguidores por este regalo inesperado y lleno de amor a nuestras canciones: habéis agotado 8 WiZink Center en 72 horas. Estas 8 noches van por vosotros. También van por todos aquellos que me han traído hasta aquí, sin ellos yo no habría encontrado el vehículo de la… pic.twitter.com/QNK6FRgjh3 — Dani Martín (@_danielmartin_) March 8, 2024

Ahora que ha salido a aclarar su situación, las reacciones han sido muy distintas: «Estabas, estas y estarás divino, porque eres divino, lo demás son circunstancias que no modifican tu ser. Te quiero» o «¡Te entiendo tanto! ¡Estás espectacular ahora, hace dos años y dentro de 20! ¡Fenómeno!», le decían los fans. «¡Salud y amor compañero! Te quiero gordito y delgadito, pero ya sabes que ‘ellas no quieren tus besos, sino les das todo el amor que hay en tus huesos’», le decía Melendi en los comentarios del vídeo que ha publicado.