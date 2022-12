Dani Martín comparte una importante reflexión sobre la Navidad

El artista Dani Martín anunciaba hace unas semanas que se iba a tomar un descanso en su carrera profesional para poder volver a sus conciertos mejor que nunca. Los fans no entendieron bien la noticia y comenzaron a salir rumores su abandono de la música para siempre, para pararlo, el cantante aclaró todo a través de sus redes sociales y volvió a la normalidad.

Desde hace unos años el madrileño se ha hecho especialista en compartir a través de sus redes sociales reflexiones sobre lo importante que es quererse a uno mismo y sobre todo la salud mental. Esta Navidad no podía ser menos y ha publicado una importante reflexión en estos días que para algunos pueden ser muy difíciles y donde lo importante es estar bien con los que te rodean.

“A mi ya me ha llegado Papá Noel, que los que me quieren me vean así a día de hoy habla mucho del trabajo que llevo haciendo en mi, que también es el mejor regalo del año para mí. Gracias por este regalo a los que me queréis de verdad. Por aguantar mis malos momentos, mis errores, mis enfados infantiles, os quiero. Gracias a esta vida por darme los amigos y los padres que tengo, gracias vida”, expresaba en su Instagram muy emocionado.

Estas palabras iban acompañando una imagen de una libreta con un poema escrito sobre el artista y sobre las ganas e ilusión que le pone a todo: “Una vez conocí a un superhéroe uno que volaba sin capa por encima de un escenario… Dentro era generoso y luchador, fuera también. Dentro era Dani fuera era Daniel, una vez conocí a Dani Martín, pero siempre fue él”, estas bonitas palabras le dedicaron al lado de una foto donde aparecía el de pequeño.