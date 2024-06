Dabiz Muñoz recuerda cómo conoció a Cristina Pedroche: «A los cinco meses nos estábamos casando»

100 % únicos es el programa que hace meses aterrizó en la programación de Telecinco y al que, pese a que tuvo una buena crítica, las audiencias no acompañaron. El enorme grupo de personas con espectro autista que se encargan de hacer las entrevistas contaron con la visita de Dabiz Muñoz, que ha contado cómo comenzó su relación con Cristina Pedroche.

El considerado como Mejor cocinero del mundo y la presentadora de las Campanadas de Antena 3 forman una de las parejas más conocidas de nuestro país desde que anunciasen su boda secreta. Su relación con la vallecana ha sido uno de los temas por los que ha sido más preguntado en esta particular entrevista, tanto que no ha podido, ni querido, evitar contestar a las preguntas.

Uno de los entrevistadores no ha dudado en preguntarle qué hay que hacer para estar con una mujer tan guapa como ella, momento que el chef ha aprovechado para abrirse ante las cámaras y hablar a las mil maravillas de su mujer. «No sé muy bien qué he hecho yo para estar con una mujer como Cristina, no solamente por lo guapa que es, si no por como es ella por como persona», ha comenzado diciendo.

Bonitas palabras de @Dabizdiverxo sobre su mujer Cristina Pedroche (@cristiPedroche ) tras una de las preguntas de uno de nuestros reporteros.#100X100únicos 💯 @cuatro pic.twitter.com/qgbSpuidt4 — 100% Únicos (@100x100unicos) June 17, 2024

Lejos de centrarse en su carrera o su fama, Muñoz ha destacado algunas de las facetas que no se pueden ver ante las cámaras de ella: «Aprendo mucho de ella, tiene una actitud muy positiva a la vida, intenta que cada problema tenga una solución, me ha enseñado a vivir el momento».

Así se conocieron Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche

Dabiz también ha tenido que recordar ese momento en el que le cambió la vida por completo, ya que todo sucedió de la manera más inesperada que se pueda imaginar. Todo fue en un evento de una marca deportiva que le patrocina y de la que también es imagen la colaboradora de Zapeando.

«Apareció ella con otra de las personas de la marca, me la presentaron, me hizo 4 o 5 bromas que me hicieron mucha gracia. Cuando la vi entrar dije: ‘qué guapa es’. Pero cuando la vi el sentido de humor que tenía dije: ‘esta chica tiene que ser para mí’», así nació un flechazo que comenzó en el año 2014 y que dura hasta hoy.

Una de las mejores preguntas del programa la hizo Samuel, un chico sevillano de 29 años, que ha querido saber si al creador de DiverXO le molesta que le conozcan «como el marido de la Pedroche». Sobre su título de mejor cocinero del mundo, cree que no es el mejor y que siempre habrá otros mejores como Ferrán Adriá o Arzak, por lo que cree que en realidad «se trata de un triunfo de la cocina española. Sobre que la fama de su mujer le supere, no está nada molesto, al contrario: «Me parece maravilloso, para mí ella es un ser de luz y es la verdad».

Su boda también ha sido tema de conversación, por lo que ha contado que todo sucedió muy rápido: «Conocí a Cristina y a los cinco meses nos estábamos casando, fíjate si lo teníamos claro». Tan originales como siempre, Dabiz Muñoz y la vallecana no tuvieron una ceremonia habitual: «Nos casamos en el salón, estábamos solamente Cristina, mis padres, sus padres y yo. Después de casarnos si hicimos un día una fiesta en uno de nuestros restaurantes, invitamos a amigos y familiares».

La vuelta de 100 % únicos

El estreno de temporada de #100X100únicos 💯 en la noche de @cuatro comienza bien con un 5.8% de cuota, 568.000 espectadores y 21.6% de fidelidad +23.7% de plusvalías con el canal Supera el 8% de 13 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vRTZJlBzAj — Dos30′ (@Dos30TV) June 18, 2024

El programa de Guillemo Fesser -50 % del dúo Gomaespuma- se estrenó en diciembre de 2023 con dos programas que no llegaron a alcanzar el 8 % de cuota de pantalla, datos insuficientes para mantenerse en el prime time de Telecinco. Tras meses de descanso, el programa ha vuelto a las noches de los lunes en Cuatro, donde en su reestreno ha conseguido un 5.8% de cuota y 568.000 espectadores, superando la media de la cadena y pasando su primera prueba.