‘Tras el cristal’: ¿cuántos capítulos tiene la serie turca que se emite en Nova?

Atresmedia lo ha vuelto a hacer. El grupo de comunicación ha demostrado ser un fiel seguidor de las producciones internacionales, especialmente, las turcas. Tras presentar ficciones como Mi fortuna es amarte, Emanet, Los ricos también lloran o Doctora Quinn, ahora han ido a por más. De esta manera, y bautizada como una de las series de la temporada, han presentado Tras el cristal. La serie es una adaptación de la novela homónima de Gülseren Budayıcıoğlu. Una historia que ha sido llevada a la pequeña pantalla y cuenta con la dirección de Nadim Güç.

De esta manera, los espectadores están teniendo la oportunidad de conocer la historia de Nalan. La protagonista es una joven muy bella y educada que proviene de una familia rica. A ojos de todos, su vida es un cuento perfecto. Pero, la realidad es completamente diferente. La joven tiene que vivir constantemente con la presión de su familia, especialmente, de su madre. Pues, la controla emocionalmente.

Asimismo, Nalan se casa con Sedat, el hijo de una familia adinerada. Una unión que, a priori, parece perfecta. Pero, la realidad es que Sedat es un hombre inmaduro y desinteresado que no le está haciendo los días fáciles a la protagonista.

De esta manera, el público está siendo testigo de la historia de dos familias, con sus secretos, penas y alegrías. Una producción que refleja como una educación superestricta termina influyendo de manera negativa en la personalidad de los hijos.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Tras el cristal’?

Presentada ante la audiencia turca bajo el nombre de Camdaki Kiz, la producción aterrizó en la pequeña pantalla en el año 2021. Poco a poco, los espectadores fueron conectando con la ficción de manera arrolladora. Pues, su historia no dejaba indiferente a nadie.

Por lo tanto, y debido a las buenas cifras que estaba cosechando su emisión, fue renovada por varias temporadas. Actualmente, en pleno 2025, la serie ya ha finalizado su emisión. Pero, eso no le ha impedido cruzar el charco y conquistar a la audiencia internacional.

Así pues, se sabe que Tras el cristal cuenta con un total de 3 temporadas. La primera entrega fue presentada como una toma de contacto, por lo que está compuesta por 9 capítulos. La segunda temporada, debido al éxito cosechado en audiencia, aterrizó con un total de 38 episodios. Todo ello, para concluir la temporada final con 35 entregas.

Asimismo, cabe señalar que cada capítulo cuenta con una duración que ronda los 120 minutos. Debido a ello, Nova siempre acostumbra a reducir el tiempo de emisión de cada episodio para que no se haga excesivamente largo y no le quite tiempo de emisiones a otras producciones. Por lo tanto, es probable que cada entrega sea dividida en dos. Una fórmula con la que alargaría mucho más la presencia de la ficción en la parrilla televisiva.