Cris MJ y Tiago PZK unen fuerzas en ‘Fiera’, su colaboración

Tiago PZK y Cris MJ lo han vuelto a hacer. Tras haberse convertido en dos de las figuras de la música urbana del momento, el pasado viernes lanzaron su esperada colaboración, bajo el título de Fiera. Una canción que no ha tardado en convertirse en todo un éxito en las plataformas digitales.

Hace un par de semanas, Tiago PZK anunciaba que este mes habría música nueva y el artista argentino ha cumplido su palabra. De hecho, el artista presentó por primera vez esta canción en directo en su concierto de Chile y finalmente esta canción ha visto la luz.

«Rompimos hermanito ESTE PARTY NO TERMINA Y EN LA CASA ESTÁ EN CHILE Y ARGENTINA», expresó Tiago en sus redes sociales. Por su parte, Cris MJ le comentó: «Matandooooooo mano mío». Además añadió: «GRACIAS A TODOS POR SU APOYO LOS AMO GENTE!!!!».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GOTTI A (@tiagopzk)

Por otro lado, tras su lanzamiento, la colaboración de Tiago PZK y Cris MJ ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, donde la canción ya ha alcanzado los primeros puestos de las listas de éxitos a nivel internacional.

En tan solo su primer día desde su lanzamiento, la canción superó el millón y medio de reproducciones en las plataformas digitales. De esta forma, se vuelve a confirmar que estamos ante dos de los artistas urbanos del momento a nivel mundial.

En cuanto al videoclip, ha sido dirigido por Hazla. Un videoclip comienza con la llegada de los dos artistas a una fiesta privada que tiene lugar en una mansión de lujo. De esta forma, la anfitriona les espera y les vigila a través de las cámaras de seguridad de la casa. Un videoclip espectacular, que además formará parte del disco debut de Cris MJ, que estará titulado Welcome To My World.