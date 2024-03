No es ningún secreto que los concursantes de Supervivientes 2024 están haciendo frente a situaciones verdaderamente extremas, sobre todo los que viven en Playa Condena. Recientemente, una de las protagonistas de esta edición ha dado de qué hablar, precisamente, por un posible embarazo.

¿De quién se trata? De Claudia Martínez. La que fuera ex participante de la quinta edición de La isla de las tentaciones, en un momento dado, reconoció que estaba sintiendo mucho asco de la comida. Algo que ha extrañado, y mucho, al resto de sus compañeros de Playa Condena. Arantxa del Sol fue la primera en darse cuenta de que la joven no se encontraba bien, por lo que avisó a su pareja, Mario González.

«¿Te duele la tripa? ¿Te has mareado o algo?», empezó a preguntar el que fuera también concursante de la quinta edición de La isla de las tentaciones. Claudia Martínez, por su parte, a duras penas podía hablar: «La barriga, la cabeza… No me puedo levantar», confesó, visiblemente afectada.

Los habitantes de Playa Condena, mientras tanto, llegaron a la conclusión de que Claudia estaba extremadamente delgada como consecuencia de lo dura que está siendo la experiencia. Mientras trataban de apoyarla en todo lo que fuera necesario e intentaban que comiese algo, Carmen Borrego lanzó una pregunta que dejó a los concursantes completamente descolocados.

«No estarás preñada, ¿no?», espetó. Esto hizo posible que Aurah Ruiz reaccionase casi al segundo: «¡Ah, qué guay!», mientras que Claudia Martínez tan solo alcanzó a decir lo siguiente: «¿Te imaginas?». Debemos tener en cuenta que, a pesar de que a la mayoría de mujeres embarazadas les aumenta el apetito, hay algunas que le ocurre todo lo contrario.

Por lo tanto, las especulaciones no han tardado en llegar hasta el plató de Supervivientes 2024. Makoke, una de las colaboradoras del debate presentado por Sandra Barneda, no descartaba que Claudia Martínez estuviese esperando un hijo de Mario González. Suso Álvarez, por su parte, incidió en lo sumamente curioso que le de asco la comida: «En mi edición jamás lo escuché, ahí nos morimos de hambre».

Nagore Robles, en cambio, aseguró que le suena que alguien sintió lo mismo durante su participación en el reality de Mediaset. A pesar de todo, por el momento, solo existen especulaciones y no hay nada oficial. Estamos seguros de que muy pronto se resolverá el misterio pero, por el momento, ¡solo esperamos que Claudia Martínez se recupere lo antes posible!

Los nominados de esta semana en Supervivientes 2024

El pasado jueves, en la Gala 3 de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, supimos que Rocío Madrid era la expulsada y, por ende, puso rumbo a Playa Limbo. Por si fuera poco, los habitantes de Playa Olimpo y Playa Condena tuvieron que nominar. Tras sumar los puntos y conocer las decisiones de los dos líderes, supimos qué cuatro concursantes se enfrentaban a la decisión del público.

En esta ocasión, Kike Calleja, Aurah Ruiz, Ángel Cristo Jr y Arantxa del Sol son los nominados. El próximo martes, en Supervivientes Tierra de Nadie, conoceremos el nombre de primer salvado de la semana. El próximo jueves, el del expulsado que, sin saberlo, pondrá rumbo a Playa Limbo para convivir con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote. ¡Ya queda menos para conocer la decisión de la audiencia a través de sus votos en la aplicación de mitele!