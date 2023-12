Una comensal de ‘First Dates’, brutalmente sincera sobre su cita: «Mis hijos me matan»

El programa de citas, First Dates, sigue intentando ayudar a la gente a encontrar el amor. Pero a veces, es muy complicado. Tras las preguntas que tienen que responder los solteros para que les encuentren una cita, el restaurante del programa abre sus puertas para albergar una velada para los solteros.

En este caso, los protagonistas de esta historia son Yolanda, de 55 años, y Sergio, de 52. Ella entró primero e hizo una breve descripción de ella misma: «Soy una persona que me considero bastante moderna y tengo la mentalidad bastante abierta». Además, mientras esperaba a su cita, aclaró lo que ella estaba buscando: «Que sea natural y sincero. Que tengamos afinidades, y sobre todo que tenga clase».

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates21D en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/uc0t8Wn2P5 — First Dates (@firstdates_tv) December 21, 2023

«Sí que es verdad que me gustan un poco más altos y que vista mejor», así expresaba la vasca la decepción que sintió cuando vio a su cita. Pero él tampoco tuvo una buena primera impresión: «Lo más importante para mí es que la cara me atraiga y no me parece atractiva». La cita ya empezaba por mal camino.

Muchas cosas fallaban en esta cita, entre ellas, las formas. Y es que Yolanda se escandalizaba al ver a su compañero de cena hablar con la boca llena: «No sé qué hace con eso ahí en la boca. Me ha parecido un poquito vulgar». Esto va en contra de todo lo que buscaba la soltera al llegar al programa, ya que ella aseguraba buscar a alguien con clase.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates18D en directo en @cuatro! https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/snq8j73WZq — First Dates (@firstdates_tv) December 18, 2023

En el momento de la decisión final, ella aseguraba el horror que había sido la velada: «Si llego yo a mi casa con eso mis hijos me matan». Y es que Sergio tampoco estaba contento con su noche en First Dates, ya que se mantuvo en su posición de no sentirse atraído por ella. Ambos decidieron irse por caminos separados y no tener una segunda cita.