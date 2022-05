Charlie Puth ha vuelto a la carga. Tras el lanzamiento de su nuevo single, ‘That’s hilarious’ hace casi un mes, el artista estadounidense ha presentado esta misma semana el videoclip de la canción. Una canción en la que se ha sincerado como nunca, reviviendo una ruptura sentimental muy dolorosa que le marcó hace unos años.

«Nunca le dije a la gente lo que me pasó y el dolor que pasé, pasando por la peor ruptura de mi vida. Solo quería estar tirado debajo de la alfombra y comenzar de nuevo y rodearme de mejores personas. Esta es la canción más difícil que he tenido que componer, y estoy muy emocionado de que la escuchen», expresó el artista sobre esta canción antes de su lanzamiento.

A pesar de que el artista no ha especificado nunca de quien es la mujer en la que se inspiró para componer su nuevo single, a principios de 2019 fue vinculado románticamente con la cantautora Charlotte Lawrence y se cree que ella podría haber sido la inspiración para componer esta canción.

The official video for That’s Hilarious is out now. https://t.co/e5Xh3b4F9D pic.twitter.com/FGFT7Y9nnR

— Charlie Puth (@charlieputh) May 4, 2022