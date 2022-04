Charlie Puth está de vuelta. Este viernes ha visto la luz ‘That’s hilarious’, su esperado nuevo single. Una canción que adelantó hace unas semanas a través de su cuenta de Tik Tok, que cuenta una historia muy personal.

Se trata del segundo single del próximo álbum de estudio del artista. Una canción en la que el músico cuenta la dura historia tras una ruptura sentimental que le marcó. Historia que él mismo compartió a través de su cuenta de Tik Tok.

Tal y como él mismo reveló, para componer ‘That’s hilarous’, el artista inspiró en una ruptura que tuvo lugar en el año 2019, sincerándose a través de un vídeo publicado en Tik Tok sobre lo que le produce escuchar su nueva canción, sin poder contener las lágrimas.

«Estoy muy emocionado de que salga la canción, pero cada vez que la escucho, me siento como retrotraído a una época que fue muy, muy, muy desafiante en mi vida. Simplemente asoma su fea cabeza cada vez, lo siento, cada vez que lo escucha. También estoy muy emocionado de que lo escuchen, pero acabo de escuchar el master y me trajo de vuelta a 2019, que fue el peor año de mi vida. Nunca le dije a la gente lo que me pasó y el dolor que pasé, pasando por la peor ruptura de mi vida. Solo quería estar tirado debajo de la alfombra y comenzar de nuevo y rodearme de mejores personas», expresó el artista en un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok.

Y añadió: «Esta es la canción más difícil que he tenido que componer, y estoy muy emocionado de que la escuchen, ¿vale? Entonces, gracias» A pesar de que el artista no ha especificado de quien es la mujer en la que se inspiró para componer esta canción, a principios de 2019 fue vinculado románticamente con la cantautora Charlotte Lawrence.