Chanel: ¿Quién se quedó con el abanico que utilizó la artista en ‘Eurovisión 2022’?

Chanel se ha convertido en una de las grandes revoluciones musicales que han acaparado esta primera mitad del 2022, de eso no cabe duda. Desde que presentó a toda España el tema de SloMo, su popularidad a crecido a pasos agigantados. Un éxito que aumentó aún más si cabe tras su impecable presentación en la final de Eurovisión 2022, donde defendió su candidatura y consiguió hacerse con el tercer puesto.

El haber conseguido posicionar a nuestro país en uno de los puestos más altos de de la final del festival, hizo de Chanel todo un fenómeno de masas. Y es que, con su histórico resultado, ha sido la única que consiguió devolver a España la esperanza de poder volver a ganar el certamen tras tantos años. Un éxito sin precedentes con lo que ha cosechado una gran base de fans, también a nivel internacional.

