En la gala del martes, presentada por Carlos Sobera, conocimos cuales serán los tres finalistas de la primera edición de ‘Secret Story’: Gemeliers, Cristina Porta o Luca Onestini, después de que Luis Rollán se convirtiera en el último expulsado del reality, dejándole a las puertas de la ansiada final.

La espera está llegando a su fin ✨ ¡Faltan solo 24 horas para saber quién se convierte en el ganador de La Casa de los Secretos! 🙌 #Secret22D pic.twitter.com/5y5utvkWm3 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 22, 2021

Aunque la gran polémica de la noche tuvo otro origen. Donde se emitieron acusaciones de homofobia y machismo.

El presentador, llamó la atención a los Gemiliers después de que acusaran a Luca de machista, además de violento. Todo esto después de que, en una conversación entre Jesús (Gemeliers) y Cristina, la propia periodista afirmara haber conocido una parte de Luca que no le gusta.

Aunque estas palabras las matizaría durante la gala, donde apuntó: “Eso no significa que sea una persona agresiva” además señalo a los gemelos de haberle llamado machista.

Ante la libertad de los concursantes de acusar a un compañero sobre temas tan serios, Carlos Sobera decidió poner punto final a este cruce de acusaciones: “Viento vuestras reacciones ante estos temas tan serios como son la homofobia por un lado y la agresividad y el machismo por otro, observo que en el fondo los cuatro estáis opinando exactamente lo mismo” argumentó el presentador de ‘Secret Story’.

Ante una amistad que parece totalmente rota, Carlos les sugirió que, si su pensamiento es el que manifiestan, tendrían que unir fuerzas todos dentro de la casa contra el machismo y la homofobia.

Carlos Sobera: "¿Por qué no mantenemos el discurso que tenéis todos en vuestro corazón y vuestro cerebro sobre la de la violencia machista y la homofobia, y no darles la mínima oportunidad de que estén dentro de la Casa?" #SecretSemiFinal pic.twitter.com/OM8do5bFPr — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 21, 2021

Tras la ovación del público ante las palabras del presentador vasco, en la casa no lo continuaron de la misma manera. Ya que Luca y los Gemeliers continuaron su discusión, porque el italiano continuó manifestando: “De machista sí que se le está permitido llenarse la boca a estos dos chavales” sentenció el concursante a lo que añadiría para concluir: “Yo les pregunté si les parece que soy machista y ellos me dijeron: ‘Absolutamente no’. Me parece que se agarraron a algo para atacarme esa semana”.