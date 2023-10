«Como me metas la lengua, te reviento»: Blanca Romero estalla en ‘MasterChef Celebrity’

Blanca Romero se está conviertiendo en una de las grandes protagonistas de MasterChef Celebrity por su naturalidad y no callarse absolutamente nada. Eso fue lo hizo en el último programa, emitido en la noche del jueves 12 de octubre, cuando apareció el humorista Xavier Deltell.

El catalán acudió al puesto de la asturiana con intención de tontear un rato, algo que dejó claro desde el principio: «He venido especialmente a verte». La actriz ya se lo veía venir al pensar en alto: Desde que estoy en el mercado». Pero ella quiso dejar claro que antes está Pepe Rodríguez, el juez más veterano del programa, y con el que tiene un divertido juego desde hace semanas.

Xavier quiso seguir con las bromas picantes preguntando si alguna vez había «comido lengua, algo que ella negó por completo: «¡No! Chupé lengua, me metieron lengua… De hecho, cuando en las series había secuencias de besos, no nos metemos la lengua los actores».

«Si es mi abuelo, porque no tenía sartenes sino le habría dado un sartenazo» #MCCelebrity pic.twitter.com/uU2jlIrXM1 — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2023

El ex concursante de MasterChef Celebrity vio la oportunidad cuando Blanca Romero aclaró que todo cambie si el otro actor es de su gusto: «Si me gusta, que me meta lo que quiera». Ahí Deltell lo vio claro y le propuso hacer «una demostración», pero Romero le paró los pies sin pensárselo: «¡Como me metas la lengua, te meto en el baño y te reviento!».

La concursante habló de este momento fuera del planto ante las cámaras de MasterChef y sin sus compañeros, dejando claro lo que opina de Xavier. «¡Si es mi abuelo! Si tengo sartenes, le daba un sartenazo», dijo antes de aclarar que el catalán sería «bajar el listón» después de decir siempre que le gustan «morenazos y con los ojos verdes».

Las redes, como es habitual, sentenciaron al cómico por sus bromas llenas de «micromachismos y megamachismos» y se llenaron de comentarios negativos hacia él.

#MCCelebrity ya está el Deltell con sus micromachismos y megamachismos. Suerte que Blanca es una mujer empoderada y le ha parado los pies. Qué asco de situación… — Sastreta (@sastreta) October 12, 2023