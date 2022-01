Beret está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. El reciente fallecimiento de su hermana mayor, Sandra, ha dejado totalmente desolado al artista sevillano. Una pérdida tras la cual, ha decidido sacar todo su dolor en forma de canción.

De esta forma, se ha despedido de ella a través de las redes sociales dedicándole una emotiva canción. Una canción que ha compuesto para su hermana y que pone los pelos de punta de principio a fin, donde el artista demuestra una vez más su gran sensibilidad.

A pesar de que ni el artista ni ningún miembro de su familia han dado detalles del fallecimiento ni de las causas del mismo, lo que si ha hecho Beret es desnudarse emocionalmente a través de una canción, para despedirse de su hermana de la mejor forma que podía hacerlo, con música.

“Nunca voy a aprender a despedirme de ti, nunca voy a poder dar ni la mitad de amor que tú nos has dado a todos, nunca hubiese sido como soy si no me hubieses cuidado como si fueras mi segunda madre. Te quiero, hermana. Descansa en paz para siempre», escribió Beret en su cuenta de Instagram junto al vídeo de la emotiva canción.

Un homenaje que ha conmovido a los fans del sevillano, que han llenado la publicación de condolencias tanto para el artista como para los miembros de su familia.

“Tú no tienes sentido en el cielo, tú ya eras un ángel antes de haberte ido. Sé que nada en la vida es eterno, pero me faltó un momento para despedirme contigo. Yo que fui aprendiz de tus cuentos, tú una fuente en el desierto, tú mi hermana y yo tu niño», dice parte de la letra del homenaje de Beret a su hermana.