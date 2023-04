Bad Bunny sorprende al estrenar su primera canción de este 2023 en Coachella

Bad Bunny continúa haciendo historia. El puertorriqueño se convirtió en el primer artista latino en encabezar el cartel de Coachella, que este fin de semana dio comienzo a su nueva edición en Indio, California, siendo la actuación del intérprete de Un verano sin ti una de las más esperadas.

El artista puertorriqueño había anunciado que este 2023 se tomaría un descanso, después de un año sin parar, tras el éxito de su disco Un verano sin ti, que le llevó a convertirse en el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo.

Sin embargo, en una entrevista de hace unos meses con Billboard, explicó que aún tiene unos cuantos compromisos profesionales para este año, entre los que se encontraba encabezar el famoso festival estadounidense, que este fin de semana afrontará su segunda etapa.

Durante su actuación en el primer fin de semana de Coachella, Bad Bunny presentó su nueva canción, bajo el título de x100to, en colaboración con uno de los grupos de mayor éxito en la música regional mexicana: Grupo Frontera.

«Admiramos a Bad Bunny y especialmente cómo ha cambiado el panorama de la música latina en todo el mundo. Definitivamente, no pensamos que tendríamos la suerte de crear una canción con nuestro ídolo tan temprano en nuestra carrera, pero nos sentimos muy honrados de que quisiera hacer una canción con nosotros» explicó el grupo mexicano.

«La gente a veces piensa que conoce la vida de los famosos y no es así. No saben lo que pensamos, lo que sentimos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de los que sienten un corazón, por eso yo les digo que lo que vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean. Y el que quiere conocerme de verdad, yo lo invitó a mi casa ¿quién quiere conocerme?» dijo sobre el escenario de Coachella.