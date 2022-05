Bad Bunny: primeras declaraciones sobre su película de Marvel

Bad Bunny ya está preparado para dar su esperado salto al cine. El artista puertorriqueño se meterá en la piel de “El Muerto” el nuevo villano Marvel, en la nueva película de Spiderman que verá la luz el próximo 12 de enero de 2024.

Durante una entrevista para Apple Music el puertorriqueño ha explicado que “esta película va a ser épica”. Una película que se presentó el pasado 26 de abril en el CinemaCon de las Vegas, y de la que aun se conocen muy pocos detalles.

El artista puertorriqueño ya participó en otras producciones como ‘Narcos’ de Netflix, ‘Fast & Furious’ 9 o ‘el Bullet Train’, que saldrá este verano en la que comparte pantalla con Brad Pitt. No obstante, su papel en la película de Marvel será su primer papel protagonista.

Bad Bunny (@sanbenito) tells #TheView about joining the Marvel Universe to become the first Latino lead character, El Muerto: “I’m very excited, happy, and proud!” https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/HHURZPaFI4 — The View (@TheView) May 3, 2022

“Esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me ha brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo”, asegura el propio Bad Bunny.

El artista está muy orgulloso de ser un luchador y trabajador, cualidades que cree que le han dado ese papel en la película de Marvel, “como soy, como trabajo”. También quiso aclarar las palabras que: “no se trata de ‘Voy a ser el primer latino haciendo un papel’, va a ser sobre el primer personaje protagonista latino, eso es lo importante”.

No obstante, habrá que esperar hasta principios de 2024 para ver al artista puertorriqueño interpretar a un villano en el nuevo spin-off de Spiderman, producida por Sony.