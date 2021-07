Bad Bunny ha lanzado este martes su nueva canción ‘De Museo’, con la cual ha seguido la estela de ‘Yonaguni’ y ha mandado un profundo mensaje. El artista puertorriqueño ha dirigido un mensaje claro a todos sus seguidores con este nuevo sencillo. En éste les hace recordar que a «un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona» o que estar rodeado de todo tipo de luj0s no vale de nada, pues «la envidia no vive con nosotros se muere».

Además, en esta canción el intérprete de ‘DÁKITI’ agradece a dios todo lo que ha conseguido a partir de su carrera musical. También recuerda a sus amigos fallecidos, quienes se encargan ahora de cuidarlo desde el cielo. Desde luego, Benito Martínez, nombre real del cantante, en esta canción ha querido hablar desde el corazón a todos sus seguidores, demostrando que a pesar de poseer fama y éxito, sigue siendo una persona como cualquier otra.

En el coro Bad Bunny dice lo siguiente: «La calle está que pela, siempre andamos en el joceo (ajetreo), la máquina de museo, la paseo…». Con «la máquina» el reggaetonero se refiere a su deportivo Bugatti Chiron Sport 110 Ans, valorado en unos 3 millones de dólares, sobre cuyo capó aparece sentado en la portada del sencillo.

‘De Museo’ es el tercer tema que el cantante presenta en los primeros 7 meses de 2021, a pesar de que no tenía planificado publicar música este año. Al menos así lo admitió en una entrevista con Apple Music a principios de junio, cuando lanzo ‘Yonaguni’.

Además, el 28 de mayo también pudimos escucharle junto a Luar La L en el sencillo de ‘100 Millones’. Sobre este tema, en la misma entrevista con la compañía, admitió que aparece mucha influencia musical de sus comienzos en 2016, cuando se impulsó el trap latino. Lo que está claro, es que cual sea el estilo que haga el artista, todo lo convierte en éxito.