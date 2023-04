Bad Bunny desvela si tiene pensado publicar alguna canción en inglés

Bad Bunny continúa haciendo historia. El artista puertorriqueño del momento protagoniza la portada de este mes de la revista TIME. Se trata además de la primera vez que la portada de la prestigiosa publicación estadounidense aparece en español.

«No voy a hacer otra cosa que a ti te guste. El mundo de Bad Bunny», dice el texto de la portada que acompaña a la imagen del artista, que se prepara para encabezar el festival de Coachella entre el 14 y el 21 de abril, otro hito con el que ha hecho historia.

Posicionado como uno de los 10 artistas mejor pagados del mundo, y con innumerables hitos a sus espaldas, Bad Bunny reconoce en la entrevista con TIME que es una persona competitiva y que quiere ser el artista más importante del mundo.

Does it bother Bad Bunny when people ask when he’ll make music in English?

«I think it’s a fair question. But no one asks Drake when he’s going to make a Spanish song. The day I feel like I need to do a song in English, I’ll do it because I feel it» https://t.co/4S5r96w000

— TIME (@TIME) March 28, 2023