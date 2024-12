Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Una sorpresa cambia el destino de Bahar

Renacer es una de las series turcas que más ganas teníamos de disfrutar en nuestro país. Atresmedia ha apostado por emitirla para que coja el testigo de una de las ficciones que más éxito ha cosechado. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Hermanos. De esta manera, el pasado lunes 23 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. Así pues, los espectadores han podido ser testigos de cómo Bahar trata al empresario con mucho cariño. Un gesto con el que él está enormemente agradecido y por el que decide donar 30 millones de liras al hospital. Además, también da las gracias a Timur y Evren por su incondicional ayuda.

Eso sí, el empresario amenaza con retirar ese dinero si Bahar renuncia a su sueño de ser doctora. Por ello, la protagonista de la serie les confirma a todos que va a continuar luchando hasta cumplir su sueño profesional. Por su parte, Rengin se muestra cada vez más frustrada. Pues, además, su hija no hace sino darle problemas. De hecho, ha sorprendido a todos al realizar un collage de fotos de Timur y ella como regalo para Bahar. Posteriormente, un hombre aparece en el hospital buscando a su hija. Bahar no tarda en descubrir que, en realidad, su hija es Rengin.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 24 de diciembre?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el nuevo capítulo de Renacer, la exitosa serie turca de Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Rengin se encuentra completamente devastada por la pérdida de su padre. Un terrible suceso por el que Timur no duda en consolarla. Además, y lejos de quedar ahí, Evren comienza a sospechar de una posible relación entre ellos dos.

El tiempo pasa y Rengin supera la pérdida de su padre como mejor puede. Pero, esta terrible situación provoca que, sin darse cuenta, deje pasar un detalle muy importante en su paciente. Ante ello, Bahar no lo duda dos veces y decide sacrificarse para protegerla. ¿Qué sucederá?

Posteriormente, Umay y Parla conocen a Rüzgar. Mientras, Selim tiene claro que no quiere seguir guardando secretos, por lo que decide firmemente hablar con Parla. Sin embargo, Rengin no lo piensa permitir y va a hacer hasta lo imposible por cumplir su objetivo. Por ello, sale con el objetivo de que Selim y Parla no hablen. Un conjunto de situaciones de las que Bahar, por su parte, no es conocedora. Pero, para su fortuna, recibirá una gran noticia que le cambiará la vida. No te pierdas los próximos capítulos de Renacer en Antena 3 y atresplayer.