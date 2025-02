La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después. El pasado lunes 3 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 519 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Cruz empieza a ser cada vez más consciente de que si quiere saber quién quiso traicionarla debe pagar una gran suma de dinero. Jana, sin saberlo, va a contribuir en hacer posible que esa información llegue a oídos de la Marquesa. María Fernández, por su parte y por mucho que lo intente, no logra su objetivo con Samuel. Y todo porque el cura se niega en rotundo a hablar del beso que se dieron.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Ángela no ha dudado un solo segundo en investigar sobre Curro pero, sobre todo, incidir sobre los motivos por los que no quiso hablar a Martina cuando la vio en el baile. Es algo que le dejó completamente descolocada, y no es para menos. La relación de Ricardo y Pía no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Tanto es así que la doncella ha empezado a plantearse la posibilidad de tomar medidas drásticas al respecto. ¡No le va a temblar el pulso a la hora de hacerlo! Pero no todo queda ahí, puesto que Leocadia no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para estallar contra Lorenzo. Es más, le hace saber que si vuelve a atreverse a besarla deberá atenerse a las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 520 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 4 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente y exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a ver cómo el prometido de Martina genera un gran interés en la familia. A pesar de todo, el joven no tarda en mantenerse reservado con Jana, que no tarda en aclarar las cosas con él.

El muchacho abandona el palacio de los Marqueses de Luján tras despedirse de todos. Alonso hace saber a Catalina que no puede marcharse al palacio de Cádiz, pero sí al que está ubicado en Madrid. Ángela insiste en que debe ayudar en todo lo posible en el refugio de Samuel, pero éste sorprende a todos con un inesperado y sorprendente anuncio. Teresa muestra a Pía la habitación secreta, por lo que la doncella comparte esta información con Jana.

Siguiendo el consejo de la mujer de Manuel, Pía habla con Ricardo sobre Ana. Este no tarda en confesarle algo verdaderamente impactante. Cruz hace saber a Leocadia que fue ella quien pagó al fotógrafo para que publicase los trapos sucios de la familia. En ese momento, Leocadia reconoce que el motivo por el que llegó al palacio es para vengarse de ella. Y no va a parar hasta conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.