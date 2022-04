Aurah Ruiz ha abierto su corazón y habla por primera vez de la muerte de su hermana por una negligencia médica. La influencer ha querido desahogarse en uno de los momentos más duros y difíciles de su vida.

La canaria se convirtió en un personaje mediático hace más de una década. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha podido reunir las fuerzas suficientes para hablar de un tema tan delicado. La joven se ha sincerado como nunca a través de su canal en ‘Mtmad’.

Aurah Ruiz ha estado explicando, con total naturalidad, varios temas de su familia, quienes se han mantenido en el incógnito. Su familia paterna procede de Andalucía, sin embargo, sus bisabuelos son de Italia. Además de sus padres, que llevan varios años separados, la influencer tiene un hermano mayor.

Aurah Ruiz recuerda uno de los peores momentos de su vida: la pérdida de su hermana ➡ https://t.co/l50vWa7dLW ⬅ pic.twitter.com/h9xPlZcjgm — mtmad (@mtmad) April 7, 2022

«Se llama Gustavo. No se parece en nada a mí, es rubio con los ojos verdes», ha contado la ex pretendiente de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Sin embargo, lo que no se conocía de la pareja de Jesé Rodríguez es que tuvo una hermana que falleció por una negligencia médica.

Muy emocionada, la canaria la ha recordado con mucho cariño. «Tenía una hermana, pero ya no está con nosotros. Ahora tendría tres años más que yo, y me da mucha pena, porque seguramente hubiéramos estado súper unidas», comentaba la joven con mucha nostalgia.

La madre de Nyan ha explicado que su hermana mayor tuvo un problema de salud y que los médicos no supieron cómo tratar. Además de este relato tan desgarrador, Aurah Ruiz también ha hablado de su sufrimiento con el bullying. La influencer aseguró que el primer año en el instituto fue el peor de su vida cuando era pequeña.