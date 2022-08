Ashton Kutcher, a punto de perder la vista y el oído por este motivo

Ashton Kutcher se ha sincerado sobre la rara enfermedad que padece. La estrella de Hollywood ha desvelado que ha estado luchando contra la vasculitis, una rara enfermedad que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos, desde hace dos años.

Fue hace dos años cuando le diagnosticaron esta enfermedad y durante una entrevista en un programa de National Geographic, ha revelado como esta enfermedad llegó a afectar en varias partes de su cuerpo, dejándole incluso sin sentido de la vista y el oído.

En un adelanto que ya se ha podido ver del programa de National Geographic Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, Ashton Kutcher ha confesado que sufre este raro trastorno autoinmune y que le ha provocado daños en la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Por otro lado, ha sido el portal Access Hollywood el que ha publicado el vídeo en el Kutcher hace esta confesión: «Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio», revela a Bear Grylls, el presentador del programa de National Geographic.

El actor también ha revelado que después de un año de rehabilitación para volver a reconstruir cada uno de sus sentidos otra vez, poco a poco se encuentra mejor, aunque ha reconocido que no ha sido nada fácil para él, ni para sus seres queridos.

No obstante, en el mismo vídeo, Ashton Kutcher reconoce que se siente afortunado por seguir con vida y de haber superado esta complicada enfermedad, explicando también que no dejó que la vasculitis afectase a su salud mental, tomándose esta enfermedad como un reto que debía superar.