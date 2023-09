Antonio David Flores, sin piedad con Jorge Javier Vázquez tras su último batacazo

Antonio David Flores ha cargado duramente contra Jorge Javier Vázquez en su canal de Youtube. Tras la cancelación de Cuentos Chinos, el ex marido de Rocío Carrasco ha mandado una serie de mensajes envenenados al de Badalona, alegrándose de la decisión de Mediaset de retirar el programa.

«Ha durado tres semanas el programa… Jorge Ja, pudo contigo la marea azul, ha terminado con Sálvame», sentencia Antonio David Flores en su último vídeo. Además, señala a la madre de dos sus hijos mayores, Rocío Carrasco, como la culpable del nuevo batacazo de Jorge Javier.

«Tienes que darle las gracias a tu amiga Rocío Carrasco de mi parte. Tienes que llamarla y decirle que te han quitado Cuentos chinos, Sálvame y veremos a ver qué pasa con mi cabeza dentro de Mediaset. Gracias a ti, Rocío», apuntaba Antonio David.

Por otro lado, apunta a que han sido sus seguidores los que han conseguido acabar con la carrera de Jorge Javier Vázquez. «La marea azul, a la que has mencionado en tu programa tantas veces, han sido las que te han decapitado», asegura.

Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 28, 2023

«Que te quede claro a ti, a los directivos de Mediaset: No quieren esta televisión ni a cada uno de los personajes que han formado parte de Sálvame y de La Fábrica de la Tele», afirma quien fuera colaborador de Telecinco y en concreto de esa productora, con quien terminó en los tribunales.

«No sé qué tipo de memes van a hacer Pablo Motos y Joaquín a la cancelación de Cuentos chinos. Yo desde aquí les digo que me encantaría ver un meme de ellos vestidos de Shin Shan. Me encantaría verlos a los dos», señala el ex colaborador de La Fábrica de la Tele. «El karma le ha llegado a JorgeJa. Disfruta de tu karma, no sé qué va a pasar contigo».

Por último, Antonio David recalca que «Esta es una noche de celebración. Habíamos hablado de que esta guerra se dividía en varias batallas. Esta es otra batalla más ganada por la marea azul», asegurando que a Jorge Javier «con una gotita le ha servido para ahogarse».