Anna Castillo desvela en ‘La Resistencia’ cuántas veces ha tenido sexo: «Ha estado bien»

Anna Castillo ha sido la última invitada de La Resistencia, el programa de Movistar+ presentado por David Broncado cada noche. Allí acudió para promocionar la película Nowhere, pero la conversación terminó, como es habitual allí, hablando del dinero que tiene en el banco y las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, justo después de los rumores de su relación con el actor Álvaro Mel.

La intérprete es una de las estrellas de Netflix después de que se haya convertido en la protagonista de una película distópica en la que las mujeres embarazadas y sus hijos corren peligro en un mundo muy complicado. Pero pronto la entrevista se alejó del trabajo para llegar al terreno personal.

Pese a que no se considera al espacio de Movistar+ un espacio de corazón, de ahí que los invitados famosos vayan mucho más dispuestos a hablar, es normal que cuenten muchos más detalles de los esperados sobre su vida íntima.

Anna tuvo dudas al llegar a las habituales preguntas del programa, como por ejemplo en la que se le pregunta por cuánto dinero tiene en el banco actualmente. «Este año he currado poco, pero el año pasado tuvo mucho trabajo y entró mucha casa. Con ese dinero, me compré mi segunda casa», dijo sin dar cantidades. Pero no dudó en presumir que tiene su propia casa en Madrid y una segunda residencia en la Costa Brava, un refugio en el que ha utilizado gran parte de sus ahorros.

¿Qué contestó Anna Castillo en la pregunta sobre el sexo?

En los últimos meses la actriz ha saltado a la actualidad rosa después de que la revista ¡Hola! publicase unas fotos en las que todo apunta a que tendría una relación amorosa con Álvaro Mel, su compañero en la serie Un cuento perfecto. El noviazgo saltó de la ficción hasta la vida real, aunque ninguno de los dos ha querido confirmar o dar pistas, pero tampoco han salido a desmentirlo.

Ojalá pudiera responder las Preguntas Clásicas™ como @AnnaaCastillo pic.twitter.com/HwuAjUPtvw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 2, 2023

Preguntada por las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, dudó mucho en qué contestar: «No lo sé. He tenido sexo. Ha sido un buen mes, aunque no tengo ningún recuerdo especial. Ha estado bien». En ningún momento nombró a su compañero, pero por el ambiente de risas y tensión se podía notar que ha querido medir sus palabras para no dar más datos.

¿Quién era la pareja anterior de la actriz?

La invitada de La Resistencia rompió hace pocos meses una relación de cinco año con Lara Blanco. Por su parte, Mel también llegó a este verano después de dos relaciones fallidas con Lucía Leguina y Raquel Yánez, por lo que todo hace pensar que durante el rodaje saltó la chispa de un amor que podría no ser solo de verano.

En el siguiente vídeo puedes ver la entrevista completa de Anna Castillo en el programa de David Broncano: