Natalia Lacunza deja en shock a David Broncano en ‘La Resistencia’ al confesar su actividad sexual

Natalia Lacunza, ex concursante de Operación Triunfo 2018, visitó el pasado miércoles a David Broncano en La Resistencia. Como no podía ser de otra manera, la artista tuvo que responder a las preguntas clásicas del programa por lo que, dadas las circunstancias, la navarra no dudó un solo segundo en tirar de sinceridad.

En esta nueva visita a La Resistencia, Natalia Lacunza confesó haber notado una gran evolución en su cartera desde la última vez que fue al espacio de Movistar Plus+: «La última vez te dije: ‘puedo comprarme un coche’», recordó la cantante. El presentador quiso incidir en que, con esa cifra, había un amplio margen.

Este año ha sido bastante positivo, a nivel económico, para Lacunza. Tanto es así que confesó lo siguiente a David Broncano: «Ahora podría decirte que podría comprarme una casa». David Broncano quiso saber más detalles: «O sea que ha subido, puedes comprarte una casa. Pero, ¿en qué ciudad?».

Si el año pasado fue un coche, este año una casa, el año que viene a por el yate, @natalialacunza pic.twitter.com/gqArJv4EpX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 27, 2023

La invitada reconoció que podía comprarse una casa en Pamplona, pero todavía no en Madrid. Lejos de que todo quede ahí, tuvo que responder a la otra de las preguntas clásicas de La Resistencia, que consiste en confesar el número de relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

David Broncano preguntó: «¿Ha sido un buen mes cualitativamente?». La navarra respondió afirmativamente, aunque añadió algo más: «No está mal, yo diría que cuatro». Algo que dejó sin palabras al presentador de La Resistencia, al pensar que el dato sería mayor: «Yo no voy a juzgar, tampoco parece el mejor mes».

A pesar de todo, la cantante reconoció sentirse realmente «contenta». Ante esto, el presentador prefirió no seguir incidiendo en el asunto, por lo que el público allí presente se arrancó a aplaudir. Al fin y al cabo, Natalia había cumplido con responder a las dos preguntas clásicas con total honestidad.