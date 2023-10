Los fans de Angela Carrasco se encuentran muy preocupados por la artista. Recientemente, la cantante volvió a los escenarios para presentar y cantar junto a su público los temas que componen su nuevo proyecto discográfico, Él y yo. Una serie de shows donde alza su voz en homenaje a su querido amigo Camilo Sesto.

Sin embargo, en uno de sus últimos conciertos, la dominicana de 72 años comenzó a dar señas de que se encontraba mal. Fue entonces cuando solicitó a su equipo una silla para poder sentarse y continuar con el evento. Pero, tal era su estado que terminó desmayándose frente a todos los presentes. Una situación que hizo saltar todas las alarmas.

«Quiso continuar, pero ya no podía cantar, se tardaron mucho, siento yo, porque la dejaron unos minutos, llegaron unas personas y le siguen preguntando hasta que se desmaya. Acuérdense que hay cosas de emergencia, si el habla está rara, si la cara se mueve, ese tipo de cosas es par córranle al hospital», comienza explicando la comunicadora Ana María Alvarado en Sale el sol.

«(Puede ser) un ataque isquémico (breve accidente similar a un derrame cerebral) (lo que me pasó a mí) o un infarto, uno no sabe, es de urgencia, si es algo más complicado, ya no te pueden ayudar», señaló.

De momento, ningún representante de Angela Carrasco ha aclarado públicamente cuál es el estado de salud de la artista. Una situación que tiene a todos los seguidores de la intérprete de Quererte a Ti con el alma en vilo. Mientras tanto, tocará esperar hasta que se informe de cualquier noticia al respecto.