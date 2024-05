Ángel Cristo Jr estalla tras la agresión de Arantxa del Sol: «Me habéis pedido la verdad»

Ángel Cristo Jr ha vuelto a España después de ser el absoluto protagonista de la Supervivientes 2024 y de acabar con su concurso de manera precipitada al escaparse del recinto acotado del programa de la isla de Honduras. En su primera entrevista ha tenido una tensa charla con Sandra Barneda en la que no ha podido evitar hablar de la agresión que sufrió por parte de Arantxa del Sol, aunque en un primer momento quiso hacerlo en otro programa.

Mucho se ha hablado de si el hijo de Bárbara Rey volvería a pisar el plató de Supervivientes tras protagonizar una espectacular escapada que duró horas, algo que no se atrevieron a hacer otros concursantes que se saltaron las normas en el pasado. El que era máximo favorito a la victoria ha pasado sus primeras horas en España aislado en un hotel de la capital, siendo su primera aparición en Conexión Honduras este domingo.

Primeramente explicó los motivos de irse durante horas del grupo, siendo la discusión con Aurah y Blanca el detonante. Tras unas desafortunadas palabras sobre las mujeres, decidió poner tierra de por medio y caminar sin rumbo hasta «encontrar el silencio», algo que le hizo estar fuera de los límites del programa durante horas.

«Cuando me marché, no paré de caminar y no pensé en el riesgo» y cuando se quiso dar cuenta estaba en un punto «donde no sabía cómo volver», reconociendo así que se perdió y que no se dejó encontrar, como dijo muy desafiante a sus rescatistas. Pese a todo, asegura que no fue una maniobra para poder marcharse del programa sin pagar penalización y pidió perdón por lo sucedido.

Ángel Cristo se enfrenta a Sandra Barneda por la agresión de Arantxa del Sol

Ángel Cristo Jr hundiendo las mentiras de @Supervivientes @CuarzoTV y su dirección. Esto es muy grave @mediasetcom y sigues sin actuar #ConexiónHonduras12 pic.twitter.com/0BhVpsyZJ9 — Barbie B (@Darkname300) May 26, 2024

Pero si había un tema del que todos los espectadores de Supervivientes estaban esperando escuchar explicaciones, ese era la agresión que le propinó su compañera Arantxa del Sol y de la que no hay imágenes. La mujer de Finito de Córdoba admitió haberle dado una colleja, lo que le ha costado ser vetada del programa, pero Cristo y sus defensores aseguran que fueron tres puñetazos y varios insultos graves.

Pese a que era el tema estrella, Cristo ha intentado evitar del tema y prefería hacerlo «en otros platós», dejando claro que no quería hacerlo en Supervivientes y prefería hacer en De viernes, donde podría hacerlo en un entorno más amable y previo pago de una jugosa cantidad de dinero. Tras un tira y afloja, aceptó hablar, avisando de que contaría su verdad.

«Ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos. Me los dio aprovechando que no había cámaras, pero sí testigos que le llamaron la atención. Eso es lo que pasó. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector», ha dicho muy enfadado. Barneda, por su parte, ha defendido una versión distinta, que es la mantiene el programa.

«El lanchero y el inspector informaron al equipo, pero desde dentro del programa se me recomendó que, para no reavivar mis problemas de violencia de género, no diera importancia a este asunto y dejarlo pasar», ha insistido Ángel.

La presentadora de Supervivientes ha insistido en contar la versión de la organización, algo que no ha gustado nada al hijo del domador de leones. «Se te repitió varias veces si te habías sentido agredido y dijiste que no, que mejor dejarlo como estaba y querías que te pidiera perdón», ha intentado explicar Sandra.

«Nunca dije que no. Se me recomendó dejarlo pasar. Lo único que sé es que si eso lo hubiera hecho yo, de mí hacia ella, se me habría expulsado al momento. Me habéis pedido la verdad, aquí tenéis la verdad», ha sentenciado Cristo.

Pese a todo, agradece al equipo de Supervivientes la experiencia

Aunque la aventura ha terminado con sabor agridulce y seguro que no ha acabado, sí que ha tenido una bonitas palabras para el equipo del reality isleño. «Quiero que sepa la gente que este programa merece la pena, que es un programa que ojalá dure toda la vida», ha dicho antes de pedir perdón a toda la gente que se preocuparon por él durante el tiempo que estuvo desaparecido.

No se sabe si el ya ex concursante volverá a aparecer en alguna gala del reality, pero todo apunta a que no tardará mucho que regresar a De viernes, el espacio donde comenzó su aventura mediática el pasado mes de octubre. Allí habló por primera vez del trato recibido por parte de su madre durante su infancia después de años apoyándola, cambiando por completo su relato.