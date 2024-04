Ana Solma (‘La isla de las tentaciones 7’) confiesa cómo fue el parto de Luca, su hijo con Borja

Como ya fue desvelado el pasado 20 de marzo, Ana Solma y Borja González de La isla de las tentaciones 7 ya han sido padres de su primer hijo Luca. Y es que los concursantes han sorprendido a sus seguidores compartiendo un vídeo en su canal de Mtmad, Anatomía de mi vida by Ana Solma, del día del parto de la joven. Y es que sus seguidores han agradecido que compartieran con ellos este día tan especial.

El vídeo comienza con Ana contando que acababa de romper aguas y que se iban directos hacia al hospital mientras la joven sufría ya las contracciones que anunciaban la llegada de su primer hijo. Después de preparar la mochila de Luca, los padres primerizos se pusieron camino al hospital para darle la bienvenida al pequeño.

Una vez ya en la habitación del hospital, Ana contaba su estado: «Llevo 4 centímetros dilatados. No me han puesto la oxitocina, me han dicho que no hace falta», comenzaba diciendo la valenciana. «Aquí estoy con mi gas de la risa, que voy un poco grogui», bromeaba.

Y es que la joven se mostraba dolorida y un tanto agobiada: «Yo creo que no voy a aguantar sin epidural, me la van a poner ya. Estoy ya de 7 centímetros y es que me está doliendo mucho. Así que yo creo que es el último vídeo que grabo ya, que no me encuentro nada bien, pero bueno, tenemos ganas», explicaba. «Estamos muy nerviosos y, por favor, que salga todo bien».

«Ya estoy dilatada completamente. Ya me han dicho que vienen y empujo», anunciaba Ana. «Obviamente llevo la epidural puesta. Lo he intentado pero no he podido aguantar más porque me han dicho que tenía muchísimas contracciones muy seguidas», contaba. «Yo creo que voy a disfrutar más del parto que de otra manera. Es que estaba sufriendo muchísimo».

En el siguiente plano ya apareció la recién mamá abrazada a su primer hijo Luca tumbados en la cama. En el vídeo contaba como, cuando rompió aguas, llamó a una amiga suya que es matrona para aconsejarla de qué hacer y su amiga le comunicó que tendría que acudir al hospital en cuanto pudiera. «Al bebé le estaba bajando la frecuencia cardíaca», contó en un breve resumen del parto. «El niño venía grande: 3’650 kilos. Yo no mido ni 1’60 metros», contaba.

El nacimiento de Luca

Después de que los padres tuvieran un par de sustos durante el parto, el pequeño nació a las 2:36 horas de la madrugada pesando 3’650 kilogramos, 650 gramos más de lo que estimaban en un principio los médicos, tal y como lo explicó el propio Borja.

«Estamos un poco tristes porque nos han dicho que el bebé tiene rota la clavícula derecha», decía Ana Solma momentos antes de irse del hospital después de que le dieran el alta. Aún así, los médicos le han dicho que no pueden hacer nada y que solo les queda dejar pasar el tiempo hasta que se recupere, pero que vayan con cuidado con el pequeño.