Ana Nicolás (‘La isla de las tentaciones’): su desastre estético tras dos operaciones fallidas

Ana Nicolás, la que fuera participante de La isla de las tentaciones 5, ha contado a través de su canal de Mtmad las operaciones estéticas a las que se ha sometido. Por desgracia, dos de ellas resultaron fallidas llegando a afectar gravemente a su autoestima.

Las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió para retocarse y que resultaron ser un desastre se tratan de dos operaciones de pecho. Fruto de una de ellas nació un grave complejo. Haciendo gala de su nombre, Sé tu misma, la joven ha utilizado este espacio online de Mediaset para abrirse y confesar sus inseguridades.

La murciana ha definido como “carnicería” los resultados que obtuvo después de pasar la primera vez por quirófano, siendo el motivo que le llevó a volver una segunda. Sin embargo, lo obtenido en esta segunda ocasión parece que tampoco ha terminado de convencer a la influencer, que no descarta tener que volver todavía una vez más.

En su paso por La isla de las tentaciones, Ana Nicolás era pareja de Cristian. En relación con el problema de las intervenciones estéticas, la exconcursante ha contado que mientras estuvo con él y “cuando tenía relaciones sexuales” no se atrevía ni a quitarse el sujetador debido al estado en el que se encontraba su pecho.

“Fui a quejarme y, de primeras, la clínica me dijo que no me solucionaban el problema porque mi pecho era así”, ha revelado. A pesar de la negativa inicial, finalmente llegó la segunda operación de pecho. En ella le cambiaron las prótesis y le cortaron piel sobrante para elevarle un poco más el busto.

Actualmente el motivo por el que no descarta someterse a una tercera intervención es que, aunque no le disgusta su figura a día de hoy, cree que podría estar mejor. “Creo que se podía haber elevado más y las cicatrices que me hicieron fueron una carnicería”, ha explicado por último la murciana.