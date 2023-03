Ana Guerra sorprende con ‘Si me quisieras’ como nuevo single

Ana Guerra ha estrenado un nuevo sencillo y lleva por título Si me quisieras. Este supone su esperadísima gran vuelta a la música tras más de un año sin lanzar ningún tema nuevo. Su último single propio fue Que Sabrán, incluido en La Luz Del Martes, disco que sacó en 2021.

Tal y como la propia cantante ha explicado a través de Instagram, esta canción está basada en sus propias vivencias y lleva guardada desde 2019 esperando al momento perfecto para ser lanzada. “Si me quisieras es un pedacito de mi vida, de mi historia y de mis cicatrices”, escribía la canaria el día del lanzamiento del sencillo junto a una publicación en la red social ya mencionada.

Si me quisieras trata sobre un chico al que solamente le gusta gustar y como Ana Guerra se da cuenta de ello. Lo único que ha hecho es marearla y, mientras ella busca un amor verdadero, el otro solo busca añadir una conquista más a la lista. “Si me quisieras como Gala miraba al pintor. Si me pintaras como un niño, descubre el color”, reflexiona la intérprete en el estribillo la canción.

El videoclip oficial del tema es un fiel reflejo de lo que cuentan los versos escritos por la canaria. En lo que ella parece estar preparándose para hacer una actuación, aparece un apuesto joven con actitud seductora que le ayuda a ponerse un collar. Este resulta ser un cliente del restaurante en el que actúa la cantante y mientras ella está haciendo su show aparece de repente otra mujer que resulta ser la verdadera pareja del hombre.

Si me quisieras, el nuevo single de Ana Guerra, ya está disponible en todas las plataformas digitales. La artista ha vuelto con mucha fuerza dispuesta a continuar su camino en el mundo de la música y no podría haberlo hecho con una canción mejor.