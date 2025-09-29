Amor Romeira, contra el novio de Adara Molinero: «Has borrado nuestra conversación, pero…»

Hace tan solo unos días, tras la expulsión de Elena Rodríguez de Supervivientes All Stars, Adara Molinero vivió su peor momento desde que volvió a pisar los Cayos Cochinos de Honduras. Tanto es así que no dudó en activar el protocolo de abandono, al sentirse al límite. ¡No podía más! Por fortuna para sus seguidores, tan solo unos días después, confirmó que continuaba participando en el reality. Eso sí, antes de compartir con los espectadores la decisión que había tomado, la madrileña tuvo la oportunidad de escuchar un mensaje de Vicente Romero, su actual pareja. Algo que dejó completamente sin palabras a la concursante de Supervivientes All Stars, pero, sobre todo, sintió una profunda emoción. ¡No se lo esperaba para nada! Y fue un chute de energía para seguir adelante con este proyecto. Pero no todo han sido buenas noticias, puesto que Amor Romeira ha querido poner sobre la mesa una información sorprendente.

Todo ocurrió en Fiesta, programa que Emma García presenta cada fin de semana en Telecinco. La periodista Arabella Otero puso rumbo a Gran Canaria, concretamente hasta Maspalomas, para poder localizar al novio de Adara Molinero. Debemos tener en cuenta que Vicente Romero, a pesar de ser futbolista, por el momento es prácticamente un desconocido en el mundo del corazón. De hecho, trata por todos los medios de alejarse de los focos. Un claro ejemplo lo encontramos en el hecho de no querer responder a ninguna pregunta de la reportera de Fiesta. Fue entonces cuando Amor Romeira, colaboradora habitual del programa presentado por Emma García, ha dado a conocer que Vicente Romero podría haber dado un paso en falso que podría molestar muchísimo a Adara Molinero. Algo que podría llegar a marcar un antes y un después en esta relación, que comenzó antes de que la madrileña diese por comenzada su aventura en Supervivientes All Stars.

«Yo el otro día hable muy bien de él, pero me molesta que la gente no vaya de frente y no me escriba a mí directamente y vayan por otro lado», comenzó diciendo Amor Romeira durante su paso por Fiesta. Lejos de que todo quede ahí, la tertuliana fue más allá: «Vicente Romero, te digo que yo soy Amor Romeira, la misma a la que escribías mensajitos en Instagram en el 2018».

Y añadió: «Me he encontrado con la sorpresa de que has borrado la conversación que tuvimos por privado, pero no pasa porque yo la tengo». La canaria, que conoce a la perfección a Adara Molinero, está profundamente convencida de que, cuando ponga punto y final a su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, se tomará fatal este gesto de su pareja.

«¿Por qué lo borras? ¿Qué tienes que ocultar?», cuestionó la colaboradora de Fiesta, sin entender el verdadero motivo por el que el futbolista ha dado ese paso. Solamente quedará esperar a que Adara Molinero regrese de su paso por Supervivientes All Stars para conocer su reacción al enterarse de esta información.