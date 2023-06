‘Amar es para siempre’, capítulo 2641: el cuerpo de Vicente ha aparecido

Amar es para siempre, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2640 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Carballo ha decidido entregarse tras haber agredido a un policía.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 2641 de Amar es para siempre. Así pues, somos testigos de cómo, inevitablemente, Paola se ha convertido en una auténtica amenaza para Vicente. Todo ello mientras ha salido publicada la noticia del ingreso en la cárcel de Carballo. ¡Nadie da crédito a lo ocurrido!

Guillermo sigue tratando de conseguir su objetivo mientras que Gloria decide recurrir a él con el fin de ayudar a una amiga. Por si fuera poco, vemos cómo Visi y Benigna tratan de aceptar la invitación de Marivalle mientras que Lorenzo hace saber a Hugo que ha tomado la decisión de marcharse con Fito.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Nieves no ha dudado un solo segundo en provocar a Sebas. ¿De qué forma? Despertando ese espíritu de lucha obrera. Además, somos testigos de cómo en casa Rodríguez han recibido una noticia de lo más dura. Y es que ha aparecido el cuerpo de Vicente.

Es entonces cuando Manolita logra descubrir algo más, que no es otra cosa que Ricardo ha aparecido muerto. Por si fuera poco, vemos cómo Maribel no ha dudado en suplicar a Juan que tracen algún plan para poder escapar. Todo ello mientras Concha pide a Luján que haga hasta lo imposible por sacar a Carballo de la cárcel. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.