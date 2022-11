‘Amar es para siempre’, capítulo 2506: Andrea toma una drástica decisión respecto a Ciriaco

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2505 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Quintero se ha convertido en la mano derecha de Cristina en la API.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2506 de Amar es para siempre. Así pues, somos partícipes de cómo Nieves no ha dudado un solo segundo en contraatacar a Samuel, y lo ha hecho donde más le duele. Todo ello mientras Andrea no ha dudado en tomar una drástica decisión.

Y ésta tiene una estrecha relación con Ciriaco. A pesar de que parecían haber dejado el pasado atrás, para la joven le está resultando realmente complicado. Y no es para menos. Todo ello mientras Doña Paz se muestra verdaderamente preocupada por su mala fama, algo que no sabe ni cómo gestionar.

Cristina, a pesar de haber querido contar con Quintero para su etapa en la API, tiene nuevas complicaciones a la vista. La abogada ha comenzado a darse cuenta que, sin la ayuda de Sancho, su carrera política podría quedar en el pasado. Por lo tanto, debe actuar antes de que sea demasiado tarde.

A pesar de los esfuerzos en cuanto al nuevo caso, Carballo y Jorge se han dado cuenta de que no pueden trabajar juntos. Los dos tienen claro que no pueden mezclar lo personal con lo profesional, pero les está resultando realmente complicado. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.