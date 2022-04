‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito de nuestro país. El pasado miércoles 13 de abril pudimos disfrutar del capítulo 2346 donde observamos que, finalmente, Marcos y Cristina decidieron dar un paso más allá. ¿De qué manera? Pasando la noche juntos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2347 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo Coral y Carmen han decidido verse una vez más. La joven todavía no ha sido capaz de decirle a Raúl la verdad pero, a pesar de todo, tiene claro que ha llegado el momento.

Carmen no duda en animarla a que lo haga cuanto antes, a pesar de la situación en la que se encuentra su hijo. Y es que es un asunto que no puede seguir manteniendo en secreto. Al fin y al cabo, Raúl merece saberlo. Es entonces cuando Carmen habla del verdadero padre de su hijo. Coral la ve tan apenada que no se atreve a preguntar más detalles.

Benigna y Visi no han dudado en mostrarse realmente arrepentidas. Por ese mismo motivo buscan que Quintero les perdone. El abogado siente tanto dolor que no está para nada dispuesto a pasar por alto el engaño de aquellas que consideraba sus amigas. Cristina e Ismael empiezan a hablar sobre los planes de Marcos.

El hombre termina destrozado cuando la abogada le plantea la posibilidad de que Marcos y Lucía hayan huido con las joyas. Al fin y al cabo ella tenía muy claro dónde podía venderlas. Quintero, al mismo tiempo, ha acusado a Cristina de haber encubierto durante todo este tiempo. Una vez más, su relación sentimental con Salaverría pone en jaque la amistad entre los abogados.

Catalina trata de encontrar la manera de convencer a sus padres para que le dejen volver a Las Pizcas. A pesar de los esfuerzos, parece que la decisión que han tomado los Gómez es definitiva. Emilio está destrozado tras la ruptura con Julieta pero, por si fuera poco, sufre un nuevo varapalo: su madre, doña Angustias, ha fallecido. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.