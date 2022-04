‘Amar es para siempre’ continúa siendo una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado martes 12 de abril pudimos disfrutar del capítulo 2245 donde, entre otras cuestiones, fuimos partícipes de cómo Fran, finalmente, ha descubierto que Coral está embarazada.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2246 de ‘Amar es para siempre’. Así pues somos partícipes de cómo Marcos y Cristina han decidido pasar la noche juntos. Tras haber sucedido, el joven se da cuenta de que no quiere prescindir de su libertad, por lo que toma la decisión de aceptar el trato que le propone Helena.

Es algo que no puede ocultar a Cristina, quien ha tomado la decisión de dejarle ir. Emilio sorprendió a todos con un inesperado monólogo en el King’s, algo que termina por enfrentarle a Raúl. Julieta trata de mediar, de alguna manera, entre los dos amigos. Pero parece que nada ni nadie va a poder solucionar esto.

Esmeralda ha regresado para hacerle saber a Quintero toda la verdad. El abogado no puede creer que absolutamente todo sea una mentira. Y, lo peor de todo, que haya sido idea de Benigna y Visi. Por lo tanto, no tarda en enfrentarse a quienes consideraba sus amigas: las expulsa no solamente de su casa, sino también de su vida.

Manolita y Marcelino hacen saber a Penélope todo lo que les está pasando con Catalina. Todos llegan a una conclusión: deben cortar de raíz el problema con su hija. ¡Es hora de que se despida de Las Pizcas! Medina y Sonia no son capaces de aceptar la relación que han comenzado sus padres. Todo ello mientras Fran, tras descubrir que está embarazada, decide abordar a Coral.

Y todo porque cree firmemente que el hijo que está esperando es suyo. El empresario no tarda en confesarle que continúa enamorado de ella y que está dispuesto a todo por retomar esa relación sentimental. Lo que no esperaba era descubrir que el padre de ese bebé es nada más y nada menos que Raúl. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.