‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito están cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2215 donde vemos cómo, después de todo, Guillermo e Inés han confirmado su relación sentimental.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 2216 de ‘Amar es para siempre’. En esta ocasión hemos visto cómo Marcelino, a pesar de haber pedido disculpas a Ismael, no puede evitar desconfiar de él. Sobre todo cuando se da cuenta de que hay un descuadre en la caja de El Asturiano.

Y eso es algo que no va a dejar pasar por algo. Fran, por su parte, no se atreve a desvelar a Germán el gran error que ha cometido respecto a la campaña Garloblub. Es consciente de que no se lo va a tomar bien y, lejos de que todo quede ahí, también le traerá gravísimas consecuencias. ¿Qué decisión tomará?

¿Perderá Fran su trabajo en Garlo? 💥 #AmarEsParaSiempre https://t.co/4TVQyCzld7 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) October 5, 2021

Inés estaba absolutamente radiante tras haber dado un paso más en su relación con Guillermo. Eso sí, hablamos en pasado puesto que ha ocurrido algo que ha trastocado todos y cada uno de sus planes. Y es que, de un momento a otro, la joven se ha dado cuenta de que el abogado no está del todo implicado como lo está ella.

Cristina, por su parte, también ha dado de qué hablar en esta nueva entrega de la serie de Antena 3. Y todo porque se ve obligada a hacer un auténtico sacrificio para poder acompañar a Guillermo, su gran amor, a un concierto. Todo ello mientras la tensión entre Medina y Sonia aumenta por momentos, sobre todo después de la espantada del joven tras una noche de pasión. ¿Qué decisión tomará ella? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.