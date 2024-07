Alejandra Rubio, a Bigote Arrocet: «El que ha sucumbido a la vida fácil a costa de mi abuela es él»

No es ningún secreto que Alejandra Rubio no está pasando por su mejor momento. Desde que concedió la exclusiva de su embarazo a la revista ¡Hola!, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón. El hecho de estar constantemente en el foco mediático ha empezado a pasarle factura.

Tal y como ella misma confirmó en Así es la vida, se está viendo desbordada por todo lo que está viviendo en tan poco tiempo. Este miércoles, la hija de Terelu Campos volvió a pisar el plató del programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, en el que colabora asiduamente. Así pues, no tardó en pronunciarse sobre la nueva exclusiva de Bigote Arrocet, ex pareja de su abuela María Teresa Campos, para la revista Diez Minutos.

Entre otras tantas cuestiones, el chileno no dudó en asegurar que «Alejandra ha sucumbido a la vida fácil», haciendo mención a esa exclusiva en ¡Hola! en la que la nieta de María Teresa Campos aparecía junto a su novio Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, para anunciar que van a ser padres. Como era de esperar, el programa Así es la vida presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha decidido hacerse eco de estas nuevas e incendiarias declaraciones de Bigote Arrocet. El objetivo no era otro que conocer la opinión tanto de Alejandra Rubio como de Carmen Borrego, puesto que ambas se encontraban en plató.

La hija de Terelu Campos no tardó en pronunciarse al escuchar las nuevas declaraciones del humorista: «Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil. Yo vengo aquí, cada día, a trabajar muchísimo. El que ha sucumbido a la vida fácil a costa de mi abuela es él, que da una exclusiva cada vez que puede en la parte del mundo en el que está, que no sabemos dónde está, pero esperemos que sea muy lejos».

Lejos de que todo quede ahí, Alejandra Rubio reconoció que sentía una profunda indignación no solamente por las palabras, sino también por la actitud que ha mostrado Bigote Arrocet con esta nueva exclusiva: «Edmundo, no necesito ningún consejo. No conoces para nada a mi familia política, así que no puedes hablar de ellos tampoco».

Por si fuera poco, Carmen Borrego también quiso aprovechar la ocasión para pronunciarse y dar su opinión sobre esta nueva exclusiva del que fuera pareja de su madre: «Le recuerdo que dijo que si no le volvíamos a mencionar, él no iba a hablar. Y ni hemos hablado, ni vamos a hablar», aseguró la hermana de Terelu Campos. Y añadió: «Así que le pido por favor que deje de hablar de una persona y de difamar a una persona que no se puede defender».