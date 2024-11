Aitana se pronuncia sobre sus relaciones amorosas y se sincera sobre Sebastián Yatra

Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo, Aitana ha vivido en carne propia lo arrolladora que puede ser la fama. Ser el ídolo musical de miles de personas no es fácil. Pues, cualquier paso que de en su día a día es objeto de comentarios. Una situación que no queda exenta en el lado sentimental. De hecho, la cantante catalana, de 25 años, ha tenido que ver como su vida personal ha sido duramente juzgada por las parejas que ha tenido. Una situación muy complicada que, este 2024, ha estado marcada nuevamente por su ruptura con Sebastián Yatra.

A nivel profesional, la artista ha vivido uno de los años más fructíferos y exitosos de su carrera. El lanzamiento de Alpha ha sido un rotundo éxito que ha alzado su nombre considerablemente a nivel internacional, aún más si cabe. Pero, en el plano sentimental, la cantante ha tenido que volver a vivir una nueva ruptura. Su historia de amor con Sebastián Yatra ha pasado por numerosas idas y venidas. Por ello, y tras romper a finales del pasado 2023, este año sorprendieron a todos al confirmar que habían decidido darse una segunda oportunidad.

Aitana celebró su 25 cumpleaños, el pasado mes de junio, de la mano del artista colombiano. Pero, todo cambió a principios del mes de agosto. «Yatra viaja de México a Madrid el día 2 de agosto para encontrarse con ella. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos. Vino para dejarla. Ella se queda destrozada y él le dice ‘rompo contigo, termino la relación’», comunicó el Maestro Joao en YAS Verano.

«Desde que volvieron hace dos meses, ella ha dado todo en la relación, pero él no. Yatra siempre ha tenido un pie fuera de la relación», agregó. «Ellos decidieron volver por iniciativa de él. Ella se vuelca. Pero él llega de México y la deja», agregó. La noticia de la nueva separación de la pareja dejó a todos completamente sorprendidos, pues apenas hacía un par de semanas que habían confirmado su regreso.

Desde entonces, Aitana se ha centrado al 100% en su carrera profesional y en los próximos eventos musicales que se le avecinan. Pero, eso no ha evitado que haya sido relacionada con nuevos pretendientes. Una situación por la que ha sido duramente criticada, pues muchos consideran que debería aprender a estar sola antes de estar en otra relación sentimental.

Aitana se sincera sobre su relación con Sebastián Yatra

Cansada de ser el blanco de los haters, la catalana ha concedido una entrevista a la revista Pronto donde se ha sincerado al respecto. «No estoy con nadie. Estoy sola, muy acompañada por la gente que quiero, pero no, no tengo novio», confirmó. Unas palabras con las que negaba en rotundo la existencia de un nuevo amor en su vida.

Asimismo, y respecto a su relación con su ex, Sebastián Yatra, fue honesta y confesó que «todo va superbién». Además, ha revelado que para poder llegar al estado en el que se encuentra ha necesitado de la ayuda de profesionales. «Voy mucho al psicólogo, dos a tres veces a la semana y estoy entrenando mucho. Me puse muy enferma antes de venir a España, con 39 o 40 de fiebre y no pude entrenar, pero ahora sí. Estoy intentando llevar una vida muy sana», concluyó.