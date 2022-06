Aitana, emocionada con un vídeo de un abuelo y su nieta bailando ‘Mariposas’

No hay nada que haga Aitana, que no consiga enamorar al público. Con sus propios sencillos ha demostrado que, componga lo que componga, todo se convierte en oro. Una fórmula que se repite con sus colaboraciones musicales, donde no hay reto o estilo musical que se le resista.

Al igual que hizo con canciones como En el coche o Formentera, la artista catalana suele animarse y lanzar diversos challenges a sus fans. Retos en forma de coreografía que sus seguidores aceptan encantados, publicándolos en las redes sociales. De hecho, esta situación ha vuelto a ocurrir, pero esta vez de la mano de Mariposas, su reciente colaboración con sangiovanni.

Uno de los videos que más ha emocionado a Aitana ha sido el que ha compartido una joven con su abuelo a través de la cuenta @abuelopepeycrisgom. En dicha publicación ambos se mueven al ritmo de Mariposas, imitando la coreografía del sencillo. Y es que, tal ha sido el recibimiento que ha tenido por parte de los usuarios de la plataforma de TikTok, que se ha hecho viral en cuestión de horas.

«Tenemos en bucle lo nuevo de @holaitana nos encanta!!! Al abuelo Pepe le gusta más aún #abuelopepeycrisgom #MÓvete #mariposas #mariposaschallenge #aitana», escribió la joven junto al video. Una publicación que llegó a ojos de la cantante catalana, quien no dudó en compartirla también en sus historia de Instagram.

«Que bonito, me encanta, y el señor está echo un artista» o «Pero que bonito que es tu abuelo», son algunos de los comentarios de los usuarios que se pueden leer. Multitud de interacciones donde no faltó el comentario de la propia Aitana. «Madre mía», escribió con un emoticono, muy emocionada. Y es que, lo que está claro es que Mariposas promete consagrase como una de las canciones de este verano, tomando el relevo de Mon Amour.