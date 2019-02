Daniel Radcliffe tuvo problemas de alcoholismo por culpa de ‘Harry Potter’

En numerosas ocasiones hemos visto como la fama llega a superar a los artistas, sobre todo si es una fama repentina, y más aún si pasas de ser un niño normal de doce años a que de repente te conozcan en todos los rincones del mundo, como le ocurrió a Daniel Radcliffe. El protagonista de ‘Harry Potter’, ha confesado en una reciente entrevista que durante sus años como actor de una de las sagas de películas más famosas se la historia, se apoyó en el alcohol para intentar lidiar con la fama que su personaje principal le había dado. La última película de la saga se grabó cuando el tenía veintiún años, pero aun así tuvo que soportar el peso de ser una de las personas más famosas del mundo durante varios años más.

En la entrevista Daniel hizo estas declaraciones entre muchas otras, para explicar cómo se sentía en aquellos años: “Partes de la expectativa de que simplemente debes estar feliz todo el tiempo, tienes un gran trabajo, eres rico, no tienes derecho a no estar entusiasmado el tiempo. Creo que eso también es una presión. De repente empiezas a pensar que si solo estás sintiendo la emoción de la tristeza, significa que algo estás haciendo mal, pensaba que no era bueno para ser famoso”.

