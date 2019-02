Frank Cuesta en ‘El Hormiguero’: “La primera vez que vine al programa lo hice obligado

Frank Cuesta visita 'El Hormiguero' para mostrarse más sincero que nunca

Frank Cuesta aceptó la invitación de Pablo Motos para entrar en el plató de ‘El Hormiguero’. Lejos de entrar en el plató bailando como estamos acostumbrados, él quiso romper de manera directa esa tradición para entrar con un semblante serio y sentarse directamente en la mesa principal.

Así pues, Pablo Motos no dudó en afirmar lo siguiente: “Vaya, qué entusiasmo me llevas”. El leonés respondió: “Hoy sí quería venir. La primera vez que estuve aquí no quería, pero me obligaron los de Discovery”, puntualizó y continuó explicándose: “No me verás en muchos platós, pero aquí sí que vengo porque la televisión es muy cabrona y hay gente que siempre busca cosas.”

La entrevista de Pablo Motos comenzó recordando la situación de la pareja de Frank Cuesta, Yuyee puesto que está encarcelada en Tailandia, condenada a quince años de prisión por asuntos de drogas. El invitado confesó que es una situación tremendamente dura. Física y psicológicamente está bien: “Cuando salga nos casaremos ese mismo día para venir a España. Luego igual nos divorciaremos”, sentenció.

“Estoy amenazado de muerte por lo que hago por los animales” – La valentía de @Frank_Cuesta no tiene límites #FrankCuestaEH pic.twitter.com/ULFr6PLyEi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 7, 2019

Por si fuera poco, el leonés también habló de la nueva temporada de Wild Frank que se estrenará el domingo 10 en DMAX. Podremos apreciar situaciones brutales que tienen que ver con tráfico de animales para cuestiones como medicina natural. Podremos presenciar esa cruda realidad.

El primer episodio se llama ‘El precio de una foto’ y es uno de los más complejos. El propio Frank Cuesta así lo definió: “Una foto es una cadena perpetua para un animal. Para que te la hagas, tienen encerrado a ese animal en una jaula. Tú pagas, te la haces y te vas pero él se hará la foto con 600 personas más. Y así un día tras otro hasta que no sirva, y ahí le matarán”.

Frank Cuesta habló en ‘El Hormiguero’ hasta de su pasado, de su academia de tenis con la que vivía muy feliz. Pero descubrió que su verdadera vocación era los animales y, sobre todo, tratar de salvarlos. Como era de esperar, salió el tema de la tauromaquia: “Los toros se van a acabar cuando la gente deje de ir a verlos y creo que ese momento llegará.”. Es más, no quiere que se prohíban porque “prohibir algo así es horrible.” Por si fuera poco, aseguró que “los toreos no son asesinos, son personas”. ¡Una visita muy completa!