La lista de Happy FM: Aitana Ocaña consigue su tercer número 1 con ‘Vas a quedarte’

El mes de febrero comienza con grandes cambios en La lista de Happy FM y con todo un logro para una de las artistas españolas más importantes del momento. Aitana logra su tercer número 1 en nuestra lista con ‘Vas a quedarte’. La exconcursante consiguió llegar a lo más alto con ‘Lo malo’, junto a su compañera Ana Guerra, y en solitario con ‘Teléfono’, su primer single en solitario.

Las chicas mandan en los puestos más importantes porque ocupan las cuatro primeras posiciones. Dua Lipa con las coreanas Blackpink suben hasta el número dos con ‘Kiss me and make up’, mientras que en el tres nos encontramos con Halsey y su ‘Without me’. Bajando desde lo más alto está Ariana Grande, que baja al cuatro con ‘Thank u, next’.

En la parte baja de La lista de Happy FM nos encontramos con Ava Max, que sube un puesto esta semana con ‘Sweet but psycho’ y con Panic at the disco!, que repiten durante una semana en el ocho de nuestro top. Además, en el diez tenemos la única novedad de la semana, que es ni más ni menos que para Anitta y su ‘Veneno’. Tras tres semanas como candidata por fin lo ha conseguido.

Así queda La lista de Happy FM del 2 al 9 de febrero:

1- AITANA – VAS A QUEDARTE (SUBE DESDE EL 2)

2 – DUA LIPA FT BLACKPINK – KISS AND MAKE UP (SUBE DESDE EL 4)

3 – HALSEY – WITHOUT ME (SUBE DESDE EL 6)

4 – ARIANA GRANDE – THANK U, NEXT (BAJA DESDE EL 1)

5 – PAULO LONDRA – ADÁN Y EVA (CAE DESDE EL 3)

6 – ALFRED GARCÍA – DE LA TIERRA HASTA MARTE (SUBE DESDE EL 7)

7 – LOLA INDIGO – MUJER BRUJA (SUBE DESDE EL 9)

8 – PANIC AT THE DISCO – HIGH HOPES (REPITE)

9 – AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO (SUBE DESDE EL 10)

10 – ANITTA – VENENO (NOVEDAD)

Además de los diez temazos más importantes, también nos encontramos con tres candidatos a entrar en nuestra lista. Ana Guerra llega por primera semana con su ‘Bajito’, que está dentro de Reflexión, el EP que acaba de publicar la canaria. Miki, nuestro representante en Eurovisión 2019, también espera su turno para que ‘La venda’ entre en los diez más importantes. Por segunda semana, Lukas Graham necesita de tus votos para que ‘Love someone’ entre en La lista de Happy FM.

CANDIDATOS

– MIKI NÚÑEZ – LA VENDA (SEGUNDA SEMANA)

– LUKAS GRAHAM – LOVE SOMEONE (SEGUNDA SEMANA)

– ANA GUERRA – BAJITO (NOVEDAD)

El próximo sábado nuestro compañero Nacho Molina volverá a repasar el top 10 y los candidatos a entrar en La lista de Happy FM, pero mientras puedes escuchar todas las canciones de nuestra lista en Spotify. Además, si nos sigues, también podrás escuchar las canciones que más te gustan de Happy FM en cualquier parte y en cualquier dispositivo. ¡La música más happy te acompaña siempre! Síguenos en Spotify y no te pierdas nuestros temazos.