Rufián llama “indigno” a Borrell y éste le acusa de sembrar “estiércol” en el Hemiciclo

La sesión de control del Gobierno de este miércoles ha tenido como protagonista un rifirrafe entre Gabriel Rufián y Josep Borrell que ha acabado con la expulsión del diputado por ERC del Hemiciclo.

En su intervención, Rufián ha espetado al ministro de Exteriores: “Usted es el ministro más indigno de la historia de la democracia española; usted no es un ministro, usted es un hooligan”. El diputado de Esquerra ha apoyado su discurso alegando que Borrell “es un militante de sociedad civil catalana” y por tanto “una vergüenza para su equipo político”, ha añadido.

Tras provocar un reproche generalizado en la Cámara Baja, la presidenta Ana Pastor le ha llamado al orden dando la palabra a Borrell.

Como respuesta el ministro de Exteriores ha recriminado a Rufián haber vertido “una vez más esa mezcla de serrín y estiércol” en el Congreso a través de sus intervenciones.

Pese a todo, Gabriel Rufián ha continuado en su ataque contra Borrell. “Tres cosas señor Borell, la primera vergüenza. Le debería de dar vergüenza decir que compite con nosotros -en referencia a su partido-. Tras estas declaraciones, Rufián a recriminado al ministro socialista que se ‘mofara’ de Oriol Junqueras “mientras se pudría en una cárcel de Madrid”.

Por la tensión creada, Pastor ha tenido que volver a llamar al orden a la Cámara pero sobre todo a Rufián. “Les ruego silencio” pero el diputado de ERC ha hecho caso omiso de las órdenes y ha continuado con gesticulaciones a sus compañeros.

Finalmente Pastor ha expulsado de la Cámara a Rufián al tener que llamarle al orden por tercera vez. Acto seguido, la presidenta de la Cámara, visiblemente afectada, ha sentenciado: “La palabra no se puede utilizar contra ninguno para insultar”. Así ha anunciado que: “Las palabras golpista y fascista las va a retirar del diario de sesiones. No solo hay insultos en esta Cámara, también hay falta de respeto a la presidencia. Quiero que sepan que no hay mayor honor que presidir este pleno y no voy a permitir que vuelvan a ocurrir cosas como las que han ocurrido esta mañana en el Hemiciclo”.