Si cumples 40 años, estás de enhorabuena: Ginos invita a los ‘cuarenttones’ a disfrutar gratis de sus platos más icónicos

Este año, Ginos cumple 40 años de historia y quiere celebrarlo con quienes mejor lo entienden: los ‘cuarenttones’. Porque ser un ‘cuarentton’ suena a italiano y tiene actitud. Y porque tener 40 hoy no es lo que era, es saber lo que te gusta, disfrutar de cada plan y, por supuesto, no decir nunca que no a una buena pasta. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que con un homenaje gastronómico?

Para conmemorar este aniversario tan especial, la marca también ha querido premiar a todos los nacidos en 1985 como ellos. ¿El regalo? Una invitación para disfrutar de uno de los dos platos más icónicos de su carta: el Fettuccine Pirata, una receta con lo mejor de la cocina costera que ha conquistado paladares durante décadas, o el Rigatoni al Forno, un sabroso clásico que representa la esencia de la cocina italiana al horno. Ambos

platos han estado presentes en la carta de Ginos desde sus inicios, en plena movida madrileña, con la apertura del primer restaurante en Madrid. Desde entonces, han sido un éxito constante, conquistando a generaciones de comensales y convirtiéndose en auténticos clásicos de la casa.

Una experiencia que solo podrán disfrutar los nacidos en 1985

Por eso, durante este mes, todos los nacidos en 1985 podrán registrarse en la web de Ginos y darse de alta en Club By para recibir un código exclusivo con el que podrán elegir entre estos dos platos para disfrutar en comidas o cenas en cualquiera de sus restaurantes de toda España.

Esta acción forma parte de una serie de celebraciones que Ginos tiene preparadas para conmemorar su 40 aniversario, reafirmando su compromiso con la autenticidad, la calidad y la pasión por la cocina italiana.