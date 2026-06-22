Nadie se creía que una ensalada de pepino pudiera volverse viral hasta que Logan Moffitt la preparó: sólo en 5 minutos
Toma nota de esta receta de ensalada de pepino
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Logan Moffitt preparó una ensalada de pepino que se convirtió en viral, se prepara en 5 minutos y está de vicio. Por lo que, hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar, en unas jornadas en las que las ensaladas van ganando cada vez más y más protagonismo. De una manera que quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en breve.
El pepino es un ingrediente de temporada que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera que hasta la fecha ni sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Podremos crear este básico que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una manera muy diferente. La cocina es arte y esta ensalada puede ser la mejor opción posible en estos días en los que necesitamos conseguir un buen básico que acabará marcando la diferencia. Un cambio de tendencia puede acabar siendo lo que nos permitirá descubrir este básico viral en redes sociales.
Sólo necesitas 5 minutos
No necesitas invertir mucho tiempo en verano para cocinar, sólo necesitas los ingredientes básicos para poder hacer realidad este cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos. El tiempo puede ser el factor para tener en consideración cuando estamos descansando o de vacaciones.
Lo que acabaremos obteniendo es un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir. Un buen giro radical que puede convertirse en nuestro aliado de cambios y tendencias que, sin duda alguna podrá acabar siendo esencial.
Una buena ensalada de pepino además de refrescante es rápida de preparar. Como la amplia gama de ensaladas que tenemos en mente para un verano en el que cada pequeño gesto cuenta. Vamos a sumergirnos de lleno en un cambio de tendencia que hasta ahora nadie hubiera podido tener en mente.
Esta mezcla que realmente puede acabar siendo el detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Una ensalada puede ser viral, prepararse en 5 minutos y ser el plato ideal para llevar a cualquier parte este verano.
Ensalada de pepino viral de Logan Moffitt
Con unos ingredientes básicos y un ingrediente secreto que le dará el extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Esta receta se ha convertido en viral con un pepino que acabará siendo protagonista con una mezcla de ingredientes esenciales en estos días que tenemos por delante.
- Un pepino inglés, el cual corta en rodajas finas con una mandolina
- Cebolla morada en juliana
- Salmón ahumado en tiras
- Queso crema
- Alcaparras
- Aguacate
- Sal
- Pimienta
- Glutamato
- Sésamo.
Te proponemos una elaboración sencilla para una ensalada que acabará siendo un referente en estos días.
Ingredientes para la ensalada cremosa de pepino
- 2 pepinos
- 2 cucharadas de albahaca fresca
- 1 cucharada de eneldo fresco
- 1 yogur griego sin azúcar
- 1 limón
- Sal
- Pimienta
Elaboración
- Empezamos esta deliciosa y sencilla receta preparando el ingrediente principal, los pepinos. Para este plato es mejor que sean lo más tiernos posibles para poder pelarlos con más facilidad. Una vez están pelados, les retiramos las semillas centrales, que serán más o menos abundantes en función de su proceso de maduración. Si es tierno, las podemos incluir en la ensalada.
- Cortaremos el pepino en rodajas para hacer medias lunas, estéticamente queda un plato más bonito y conseguimos que todas las piezas tengan el mismo tamaño. Iremos colocando las rodajas en un bol.
- En un recipiente ponemos el yogur griego natural, si lo deseas puede ser desnatado para agregar menos calorías al plato, pero es importante que sea lo más cremoso posible. A este yogur le añadiremos el jugo del limón, mezclamos los ingredientes muy bien.
- Seguimos con las especies, la albahaca fresca es una muy buena opción, aunque también quedará muy bien con un poco de menta o hierbabuena. Picaremos bien las hierbas. Pueden ser secas, pero en este caso las cantidades serían mayores para conseguir el mismo efecto.
- Incorporamos el eneldo y la sal, mezclamos bien hasta conseguir una salsa. Añadimos directamente sobre el pepino y dejamos que se impregne bien de esta mezcla. Lo ideal es hacer que repose en la nevera una hora antes de servirse, de esta manera conservará todos los sabores a la perfección. El único inconveniente es que el pepino perderá gran parte de su toque crujiente.
- Tendremos lista una ensalada cremosa de pepino que puede servirse directamente como entrante o ser un complemento perfecto de todo tipo de pescados a la parrilla. Esta receta será un imprescindible de cualquier cena o comida divertida y saludable.