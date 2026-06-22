Nadie se creía que una ensalada de pepino pudiera volverse viral hasta que Logan Moffitt la preparó: sólo en 5 minutos

Logan Moffitt preparó una ensalada de pepino que se convirtió en viral, se prepara en 5 minutos y está de vicio. Por lo que, hasta el momento no sabíamos lo que podría pasar, en unas jornadas en las que las ensaladas van ganando cada vez más y más protagonismo. De una manera que quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede pasar en breve.

El pepino es un ingrediente de temporada que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una manera que hasta la fecha ni sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Podremos crear este básico que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una manera muy diferente. La cocina es arte y esta ensalada puede ser la mejor opción posible en estos días en los que necesitamos conseguir un buen básico que acabará marcando la diferencia. Un cambio de tendencia puede acabar siendo lo que nos permitirá descubrir este básico viral en redes sociales.

Sólo necesitas 5 minutos

No necesitas invertir mucho tiempo en verano para cocinar, sólo necesitas los ingredientes básicos para poder hacer realidad este cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos. El tiempo puede ser el factor para tener en consideración cuando estamos descansando o de vacaciones.

Lo que acabaremos obteniendo es un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir. Un buen giro radical que puede convertirse en nuestro aliado de cambios y tendencias que, sin duda alguna podrá acabar siendo esencial.

Una buena ensalada de pepino además de refrescante es rápida de preparar. Como la amplia gama de ensaladas que tenemos en mente para un verano en el que cada pequeño gesto cuenta. Vamos a sumergirnos de lleno en un cambio de tendencia que hasta ahora nadie hubiera podido tener en mente.

Esta mezcla que realmente puede acabar siendo el detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Una ensalada puede ser viral, prepararse en 5 minutos y ser el plato ideal para llevar a cualquier parte este verano.

Ensalada de pepino viral de Logan Moffitt

Con unos ingredientes básicos y un ingrediente secreto que le dará el extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Esta receta se ha convertido en viral con un pepino que acabará siendo protagonista con una mezcla de ingredientes esenciales en estos días que tenemos por delante.

Un pepino inglés, el cual corta en rodajas finas con una mandolina

Cebolla morada en juliana

Salmón ahumado en tiras

Queso crema

Alcaparras

Aguacate

Sal

Pimienta

Glutamato

Sésamo.

Te proponemos una elaboración sencilla para una ensalada que acabará siendo un referente en estos días.

Ingredientes para la ensalada cremosa de pepino

2 pepinos

2 cucharadas de albahaca fresca

1 cucharada de eneldo fresco

1 yogur griego sin azúcar

1 limón

Sal

Pimienta

Elaboración