Dos de los mejores vinos del mundo cuestan menos de cinco euros y se pueden encontrar en los supermercados

Para poder disfrutar de un vino en momentos y ocasiones que no sean tan especiales, no hace falta que paguemos grandes importes. El último Concurso Mundial de Bruselas de vinos ha dictaminado cuáles fueron los dos mejores vinos del concurso y ambos vinos no superaban los cinco euros en los supermercados. En una cata de miles de botellas, se alzaron con el primer puesto el rosado Ballaturi y el blanco Cap Sud IGP Coteaux de Béziers. Este galardón sólo se concede al 2 por ciento de vinos catados.

El jurado estuvo compuesto por más de un centenar de expertos que evaluaron sin mirar la marca ni el precio. Ambos vinos alcanzaron las puntuaciones excepcionales de 96/100.

Ballaturi Vin Rosé Sicilien (Rosado)

Este vino rosado de marca blanca de origen siciliano tiene un precio en supermercados de 4,79 euros. Su gran ingrediente es la uva autóctona Nerello Mascalese. Este rosado presenta aromas florales combinados con frutos rojos, melocotón y una pincelada sutil de pimienta blanca. Los expertos destacaron su cremosidad inicial en boca, su vivacidad, su elegante finura y su equilibrio entre dulzor y acidez. Ideal para barbacoas de verano o platos de marisco o pescado.

Cap Sud IGP Coteaux de Béziers (blanco)

Este vino blanco de origen en Languedoc-Rosellón (Francia) está a la venta en supermercados por 3,99 euros. Este vino es un ensamblaje complejo que combina Vermentino (Rolle) , Grenache Blanc , Sauvignon Blanc y Chardonnay.

El jurado experto alabó su perfil expresivo con notas a frutas exóticas (fruta de la pasión y piña). En boca es fresco, intenso, con un gran equilibrio de acidez y un final largo y elegante.

¿Dónde se venden?

El autor de estos dos vinos es la cadena de supermercados ALDI. Su estrategia para poder vender un buen vino en comparación con su precio reside en las estrategias de compras de alta densidad, asegurándose ingresos estables a cambio de tarifas muy competitivas.

La cadena cuenta con expertos que catan el vino y, cuando consiguen un sabor que creen conveniente, discuten el precio a posteriori. Las botellas se exponen en cajas de cartón troqueladas, lo que ahorra costes de mano de obra de reposición unitaria.