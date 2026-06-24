Bodegas Montecillo brinda por una noche de cine bajo las estrellas

Hay historias que merecen ser contadas sin prisas. Historias que se disfrutan mejor cuando se comparten alrededor de una mesa, una copa de vino o una gran película. Fiel a esa forma de entender la cultura y el disfrute, Bodegas Montecillo celebra este verano una sesión única de cine bajo las estrellas el próximo 18 de julio en la azotea del Hotel Emperador.

Cuando cae la noche sobre la Gran Vía, la azotea del Hotel Emperador se convierte en una improvisada sala de cine con las luces de Madrid como telón de fondo y el cielo estrellado como techo. La película elegida para la ocasión será Volver, una de las obras más emblemáticas de Pedro Almodóvar. Una historia sobre la memoria, las raíces y los lazos que perduran en el tiempo, temas que dialogan de forma natural con el carácter de Bodegas Montecillo y con los más de 150 años de historia de una de las bodegas familiares más emblemáticas de la DOCa Rioja.

Junto a la película, los protagonistas de la cita serán las tres referencias de Bodegas Montecillo que maridarán la obra de Almodóvar. Montecillo Rosado 2025 se presenta como el plano de apertura perfecto: de color rosa pálido con irisaciones azuladas, fresco y divertido, con una explosión de fruta roja que se despliega como los primeros minutos de una buena historia.

Montecillo Blanco Fermentado en Barrica 2025 es un vino floral, sedoso y cremoso, con un fondo de madera sutil y un final largo y expresivo que deja poso, como esas escenas que permanecen en la memoria mucho después de los créditos finales. Mientras que Montecillo Crianza 2022 es el gran clásico que nunca falla: redondo, bien estructurado y elegante, con su fruta envuelta en notas tostadas, una referencia con la madurez de los protagonistas que sostienen la película de principio a fin. Tres vinos elegidos, además, por su excelente maridaje con el rey indiscutible de cualquier sesión de cine: las palomitas, cuyo punto salado realza la frescura y sabor en cada copa.

El próximo 18 de julio, Bodegas Montecillo celebrará su cine de verano en la azotea del Hotel Emperador (Gran Vía, 53, Madrid). La apertura de puertas tendrá lugar a las 20:00 h, seguida de la proyección de la película a las 22:30 h. El precio será de 25 euros por persona e incluye dos consumiciones de las copas de vino de Bodegas Montecillo junto a un cubo de palomitas recargable. Las entradas están disponibles para su compra a través de Fever.

Una butaca sobre el cielo de Madrid, una gran película y los vinos de una bodega centenaria para disfrutar del verano con los cinco sentidos.