Cómo hacer limonada fresca con jengibre: la bebida refrescante y saludable para combatir el calor

Una bebida de lo más refrescante para combatir el calor de manera saludable es una deliciosa limonada fresca con jengibre. Este tipo de ingrediente base es uno de los que realmente puede cambiar por completo, todo lo que pensábamos de las bebidas de verano. La realidad es que quizás nos cuesta de encontrar alguna que se adapte a nuestras necesidades, que no contenga mucho azúcar y que nos ayude a combatir estas altas temperaturas que tenemos por delante.

Hay una fruta que se convierte en la gran protagonista de estos días y que hasta hace muy poco estaba en todas las casas. Esa bebida de limón que podría acabar convirtiéndose en la mejor aliada de unos cambios que deberemos empezar a ver llegar. Es hora de conocer en primera persona la manera de preparar una deliciosa limonada que podría acabar siendo la mejor aliada de una tarde de mucho calor. Esta receta con un ingrediente nuevo en nuestra dieta puede darnos esa chispa que estamos buscando y que acabaremos necesitando para hacer frente a uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos.

Esta es la bebida más refrescante y saludable para combatir el calor

Combatir el calor en estos días en los que las temperaturas acaban siendo una realidad, es algo contra lo que deberemos luchar. Es momento de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de una forma que nos invita a descubrir recetas de esas que impresionan.

Es momento de conocer un poco mejor qué es lo que puede estar esperándonos en la cocina. Una manera de lo más natural y eficiente para hacer realidad ese sueño de conseguir una bebida de esas que impresionan y que puede acabar causando estragos en estos días que tenemos por delante.

Este cambio de tendencia que hasta la fecha desconocíamos y que puede convertirse en estos días en un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. Estas altas temperaturas nos invitan a buscar soluciones para hidratarse correctamente toda la familia.

Nada mejor que preparar una buena limonada de esas que tienen un punto especial y que será la manera de conseguir un producto saludable apto para todos. Si estás pensando en conseguir un cambio de tendencia en nuestro día a día, nada mejor para hacerlo que con este tipo de receta.

Pasos para hacer limonada fresca con jengibre

Hacer limonada fresca con jengibre es una realidad que podemos empezar a ver llegar a nuestra nevera con unos sencillos pasos. La podremos tener siempre lista, cuesta muy poco y es mucho más beneficiosa que las bebidas alcohólicas o las convencionales con unas cantidades de azúcar que impresionan.

Ingredientes:

200 ml de zumo de limón (6 limones)

500 ml de agua

150 gramos de azúcar

Jengibre

Hielo al gusto

Preparación:

Para hacer esta deliciosa limonada, es necesario preparar un almíbar con 200 ml de agua y los 150 g de azúcar. Para ello, coloca ambos ingredientes en una cazuela a fuego medio hasta que el azúcar esté se haya disuelto por completo. Retira del fuego y deja enfriar. Entretanto, corta los limones por la mitad y exprímelos bien. La cantidad de limones varía según el contenido de zumo que contengan, por lo que es posible que se necesite añadir un par de limones más. Pasa el zumo por un colador, para retirar todas las semillas y la pulpa, y échalo en la jarra o recipiente donde deseas colocar la limonada. Aparte, corta un limón pequeño en rodajas para añadir a la limonada y decorar los vasos. Le añadimos el jengibre que puede ser rallado o en polvo. Esta raíz no es habitual en nuestra cocina, tiene un toque picante y un sabor muy intenso, puedes incorporar las cantidades que desees. Una vez que el almíbar esté frío, incorpora al zumo de limón y mezcla bien. A continuación, agrega el agua restante, los cubitos de hielos y las rodajas de limón. Sirve en los vasos y decora con una rodaja de limón u hojas de menta fresca. Puedes guardar la limonada en la nevera si así lo deseas, ya que aguanta varias horas en perfecto estado. Eso sí, añade el hielo en el momento de servirla, para que no se pierda ese sabor cítrico.

Atrévete a preparar una bebida casera de esas que impresionan y que pueden acompañarte en cualquier ocasión. En las comidas puedes mezclarla con otros zumos o añadiendo un poco más de agua o hielo.

También la puedes congelar y añadir con un toque de menta al agua cuando sientas que el calor te está dejando con unas cifras que pueden hacerte buscar en la nevera todos los productos frescos que tengas a tu disposición.